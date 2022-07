Amatérský astronom objevil „fosilní“ galaxii v hodně prozkoumané části vesmíru

Amatérský astronom Giuseppe Donatiello narazil na překvapivý objev v dobře známé oblasti oblohy, poblíž populární Galaxie v Andromedě. V rámci projektu systematického pátrání po trpasličích galaxiích v okolí Galaxie v Andromedě, který vedl španělský astronom David Martinez-Delgado z Instituto de Astrofísica de Andalucía, si Donatiello všiml „zajímavé šmouhy“, na snímku z průzkumu oblohy DESI Legacy Imaging Surveys.

Tento snímek byl pořízen kamerou „Dark Energy Camera“ na 4metrovém teleskopu Víctor M. Blanco, který pracuje na Cerro Tololo Inter-American Observatory v Chile. Když se o tom dozvěděli profesionální astronomové, zaměřili na objevený objekt větší 8,1metrový teleskop Gemini North se zařízením GMOS (Gemini Multi-Object Spectrograph).

Z následných pozorování vyplynulo, že jde o malou a velmi slabě zářící galaxii, která dostala označení Pegasus V. Vědci se domnívají, že jde o „fosilní“, tedy starobylou galaxii, kterou tvoří velmi staré hvězdy.

Vedoucí výzkumu Michelle Collins, britská astronomka z University of Surrey, upozorňuje, že je to poprvé, kdy byla v okolí Galaxie v Andromedě objevena tak slabě zářící galaxie s použitím snímků oblohy, pořízených dříve a k jinému účelu.

Malá a nezřetelná, ale...

Galaxie Pegasus V je opravdu malá a nezřetelná, přesto by ale mohla významně přispět k lepšímu pochopení vzniku a vývoje galaxií i role, jakou v tom hraje temná hmota.

Hvězdy objevené galaxie Pegasus V obsahují jen velmi málo těžších prvků (mají velmi nízkou metalicitu). Proto je tato galaxie velmi stará. Objev této galaxie je pro astronomy velmi významný. Vědci totiž předpovídají, že podobných „fosilních“ galaxií musí existovat velké množství. Zatím jich ale bylo objeveno velice málo. Jejich vystopování je očividně velmi náročné.

Pokud by ale pozorování vesmíru prokázala, že takových galaxií je mnohem méně, než jsme si mysleli, tak by to znamenalo, že představy kosmologů o galaxiích a temné hmotě trpí závažnými nedostatky. Velkou pomoc by měl v tomto směru přinést nedávno vypuštěný vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST), který by již brzy mohl objevit mnoho podobných galaxií.

Titulní foto: David (Deddy) Dayag, CC BY-SA 4.0