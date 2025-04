Amazon jde konečně do boje s Elonem. Dnes se pokusí vystřelit prvních 27 družic satelitního internetu Kuiper

Amazon se dnes and ránem konečně zapojí do boje o satelitní internet a Starlink se bude muset popasovat s dalším a tentokrát už mnohem mohutnějším soupeřem.

Takový je tedy alespoň plán, v časovém okně mezi 01:00 až 03:00 SELČ se totiž pokusí z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě odstartovat raketa Atlas V, která na palubě ponese prvních 27 družic satelitního internetu Kuiper.

Uvidíme, jestli se to podaří, okolo půlnoci totiž počasí na místě nevěstilo nic dobrého, a tak je zatím stále pravděpodobnější spíše odklad na příští dny. Pokud se ale počasí uklidní, poletí se podle tweetu výše v 01:40 našeho času.

Nejméně 80 letů a 3 200 družic na LEO

Cílem míse KA-01 (Kuiper Atlas 1) bude nízká oběžná dráha LEO ve výšce zhruba 450 kilometrů nad zemským povrchem, kde sedmadvacítka doplní první dvě ryze testovací družice KuiperSat z roku 2023. Teď už se jede na ostro a není divu, Amazon totiž tlačí doslova šibeniční termíny, už loni totiž slíbil, že Project Kuiper začne alespoň v omezené míře fungovat ještě letos.



Schéma trajektorie nočního letu. První várka kuipersatů bude křižovat Evropu

Podobných letů hned s několika raketovými nosiči včetně Ariane 6, Vulcan Centaur a obřího New Glenn čeká Amazon, respektive jeho dceřinku Kuiper Systems, ještě více než osmdesát, přičemž na konci cesty v horizontu několika příštích let by se měla pár set kilometrů nad povrchem vznášet konstelace nejméně 3 200 satelitů.

Starlink je dvakrát větší a dále roste

Jen pro srovnání, síť Starlinku k dnešnímu dni čítá 7 187 družic v aktivním provozu, a tak má stále ohromný náskok, Kuiper bude druhý nejmohutnější kolos svého druhu na noční obloze. Tedy přinejmenším v našem kulturním okruhu, podobné plány totiž má pochopitelně i miliardová Čína.



Schéma dvoustupňového raketového nosiče Atlas V s boosterem a druhým stupněm Centaur

Za zmínku stojí ještě britský OneWeb, který dnes spadá pod francouzský telekomunikační konglomerát Eutelsat. Na nízkých orbitách dnes provozuje 652 aktivních družic a průběžně vysílá další.

OneWeb nicméně nikdy neaspiroval na stavbu megakonstelací jako Starlink nebo Kuiper, nechce totiž prodávat připojení koncovým uživatelům z řad běžných smrtelníků, ale spíše satelitní páteřní konektivitu operátorům a podnikovým partnerům – typicky ropným plošinám a dalším dislokovaným pracovištím.