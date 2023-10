Amazon má nový donáškový dron. Je tišší, zvládne déšť a bude létat i v Evropě

Amazon to s doručováním zásilek pomocí dronů pořád myslí vážně. Dokonce v posledních letech pracoval na novém dronu, který má celý proces výrazně usnadnit. Nový stroj podle jeho slov předčí minulou generaci snad ve všem, příští rok by měl být nasazen do ostrého provozu. A poprvé budou mít šanci službu využít i zákazníci v Evropě.

Dron, jenž dostal označení MK30, je přirozenou evolucí předchozích modelů, byť původní MK4, se kterým Amazon začínal, už nepřipomíná vůbec. Nejvíce si bere z předchozí generace MK27-2, oproti ní je menší a lehčí.

Nový model dokáže uletět dvojnásobnou vzdálenost v porovnání s jeho předchůdci, takže bude moci doručovat zásilky i lidem, kteří nežijí v bezprostřední blízkosti skladů Amazonu. Počítá se s doletem až 12 kilometrů. Kdybychom to převedli na české prostředí, ze skladu v Dobrovízi by mohl obsloužit menší půlku západní části Prahy.

MK30 je také díky upraveném designu vrtulí o 25 procent tišší než předchozí MK27-2, Amazon slibuje, že nedělá příliš velký hluk ani při přistávání. Dále se zvládne pohybovat ve složitějších podnebních podmínkách, což znamená, že dokáže létat i ve slabém dešti a větru. Nechybí ani systémy pro detekci objektů za letu, autonomně se zvládne vyhýbat lidem, zvířatům a dalším překážkám.

Unese balíčky o váze až 2,3 kilogramu. Amazon přesně vyjmenovává, jaké předměty jsou vhodné k doručování letem, podle něj nejčastěji lidé tímto způsobem objednávají klasické AA baterie a kosmetiku. Zásilku by měl dron doručit za hodinu až dvě od objednávky.

Poprvé v Evropě... pokud úřady necuknou

Podle Amazonu vývoj stroje trval 18 měsíců. Do ostrého provozu by měl být nasazen na konci příští roku. Půjde o místa v Kalifornii a Texasu, kde firma roznášení zásilek pomocí dronů nabízí něco přes rok. Nově ale budou tyto dvě oblasti rozšířeny o třetí americké, dosud nejmenované město a také o lokace ve Velké Británii a Itálii.

Roznášení balíčku pomocí dronů tak Amazon poprvé nabídne v Evropě. Ve Velké Británii to už sice v roce 2016 zkoušel, ale o šlo o test velmi malého rozsahu, který se nijak nerozšířil. Změnou je, že tentokrát půjde o plnohodnout službu Amazon Prime Air. Přesná města podle všeho ještě vybraná nemá, firma podotýká, že detaily řeší s regulatorními orgány v obou zemích.

Drony dovezou i do hodiny léky

Rozmach služby byl dosud velmi pomalý. Amazon o roznášení zásilek pomocí dronů sní od roku 2013, ale Prime Air spustil teprve loni. V květnu letošního roku pak firma serveru CNBC prozradila, že doručila drony zatím pouhých 100 zásilek. Původní interní cíl pro letošní rok přitom byl 10 000 zásilek.

Nejen baterie a kosmetiku chce nicméně Amazon svými drony roznášet. Při představení svého nového stroje také oznámil, že v Texasu začne testovat doručování léků pomocí dronů, ambice je doručit je hodinu od objednávky. Na dvorky před baráky je drony (zatím generace MK27-2) budou házet z výšky čtyř metrů. Amazon má vlastní lékárenský byznys.

Zdroj: blog Amazonu