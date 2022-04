Amazon připravuje vlastní satelitní internet Kuiper. Družice vynese na oběžnou dráhu 83 raket tří firem

Ačkoli je v současnosti středem mediálního zájmu satelitní internet Starlink Elona Muska, zanedlouho nebude na oběžné dráze osamocen. V dohledné době mu začne konkurovat projekt Kuiper, za kterým stojí miliardář Jeff Bezos – zakladatel a generální ředitel Amazonu.

Amazon v úterý 5. dubna oznámil uzavření dosud největší zakázky na vynesení satelitů v historii komerčních vesmírných programů. Své družice chce dostat na oběžnou dráhu během pěti let na 83 raketách tří společností – 38 jich bude realizovat United Launch Alliance (ULA), 18 startů bude v režii evropské Arianespace a 12 raket vypustí další Bezosova firma Blue Origin.

3 236 satelitů

Po úplném uvedení do provozu bude projekt Kuiper tvořit síť 3 236 satelitů na nízké oběžné dráze, které budou schopny poskytovat vysokorychlostní širokopásmové připojení s nízkou latencí kdekoli na světě. Služba bude konkurovat satelitnímu internetu Starlink společnosti SpaceX, jež má aktuálně v provozu více než dva tisíce družic.

Federální komise pro komunikace (FCC) dala Amazonu svolení k provozu již v roce 2020. Pro srovnání: SpaceX má povolení k vypuštění dalších 12 tisíc satelitů a usiluje u FCC o schválení k vypuštění dalších přibližně 30 tisíc družic.

Amazon si celý systém navrhuje a vyvíjí sám, přičemž kombinuje konstelaci družic LEO s malými, cenově dostupnými zákaznickými terminály a bezpečnou, odolnou pozemní komunikační sítí. Firma využije zkušenosti s výrobou levných zařízení a služeb, jako jsou Echo a Kindle, k poskytování připojení za přijatelnou a pro zákazníky dostupnou cenu.

Přípravy v plném proudu

Amazon tvrdí, že „investuje více než 10 miliard dolarů do vybudování“ vlastního systému, a také uvádí, že "využije globální logistickou a provozní kapacitu Amazonu, stejně jako síť a infrastrukturu Amazon Web Services (AWS)" ke zvýšení dostupnosti své služby.

Ještě letos hodlá Amazon otestovat dva prototypy satelitů Kuiper, které budou vypuštěny na palubě rakety ABL Space RS1. Ačkoli firma neprozradila, kdy přesně chce svůj satelitní internet uvést do provozu, pravidla FCC vyžadují, aby do šesti let vypustila polovinu z plánovaného počtu satelitů.

„Projekt Kuiper poskytne rychlé a cenově dostupné širokopásmové připojení desítkám milionů zákazníků v komunitách s nedostatečnou dostupností internetových služeb po celém světě,“ řekl senior viceprezident pro zařízení a služby Dave Limp. „Čeká nás ještě spousta práce, ale tým pokračuje v dosahování jednoho milníku za druhým ve všech aspektech našeho satelitního systému. Tyto dohody odrážejí naše neuvěřitelné odhodlání a víru v projekt Kuiper a jsme hrdí na to, že při plnění naší mise spolupracujeme s tak působivou řadou partnerů.“

83 raket tří firem

Pro 12 startů mise Kuiper bude Blue Origin používat připravované rakety New Glenn, které se zatím nedostaly ani na startovací rampu. Arianespace použije nové rakety Ariane 6, jež budou debutovat v letošním roce, a ULA použije jak stávající rakety Atlas V, tak i nové rakety Vulcan.

Zajištění kapacity od více poskytovatelů je klíčovou součástí strategie. Tento přístup má snížit možná rizika spojená s odstávkami a podporuje dlouhodobě konkurenceschopné ceny, což má přinést úspory nákladů, které firma může přenést své zákazníky. Velké rakety s vysokou nosností přinášejí výhodu ve schopnosti zprovoznit satelitní konstelací s menším počtem startů, což pomáhá zjednodušit harmonogram startů a veškerou s tím související logistiku.

Ačkoli se žádná ze zainteresovaných firem nevyjádřila k finančním nákladům na tuto operaci, Amazon ve svém prohlášení uvádí, že dohoda je „největším komerčním kontraktem na dopravu raketami v historii“. Do projektu Kuiper očividně vkládá velkou důvěru, zejména proto, že testy prototypů satelitů mají být zahájeny až v posledním čtvrtletí tohoto roku a všechny rakety jsou stále ve vývoji.