Američané chtějí kvůli letům k Měsíci zavést nový časový standard. Čas tam plyne rychleji

Americký úřad Office of Science and Technology Policy (OSTP) vydal memorandum, z nějž plyne, že nejpozději do konce roku 2026 chce zavést časový standard nazvaný „Coordinated Lunar Time“ neboli LTC. Usnadní realizaci budoucích misí nejen k naší přirozené družici.

„Vzhledem k tomu, že NASA, soukromé společnosti a vesmírné agentury po celém světě zahajují mise na Měsíc, Mars a dále, je důležité, abychom v zájmu bezpečnosti a přesnosti stanovili normy nebeského času,“ uvedl Steve Welby z OSTP.

Opravdu to potřebujeme?

LTC rovněž bude elegantním řešením různých neobvyklých situací, které v kosmu teoreticky mohou nastat. „Čas plyne v různých částech vesmíru různě – například se zdá, že čas plyne pomaleji tam, kde je gravitace silnější, jako v blízkosti nebeských těles – a v důsledku toho je délka sekundy na Zemi jiná než u pozorovatele za různých gravitačních podmínek, jako třeba právě na Měsíci,“ vysvětlil Welby.

Jak zdůrazňuje server SpaceNews.com, tyto rozdíly jsou ve skutečnosti jen velice malé. Na druhé straně, dokonalá koordinace misí na Měsíc vyžaduje extrémně vysokou míru přesnosti.

Welby se proto domnívá, že nový standard je „kritický pro úspěšné schopnosti vesmírného situačního povědomí, navigace a komunikace.“