Američané mají slibný projekt malého modulárního jaderného reaktoru

Americká Nuclear Regulatory Commission (NRC) schválila návrh malého modulárního reaktoru od společnosti NuScale Power. Jak upozorňuje Scientific America, je to poprvé, kdy v USA k něčemu takovému došlo.

Dotyčný reaktor je vysoký 20 metrů a jeho průměr činí necelé 3 metry. Než ho však bude možné skutečně postavit a uvést do provozu, je třeba provést další hodnocení bezpečnosti.

„Je mi líto, že musím říct, že to, co je před námi, je riskantní a nákladné,“ konstatoval M. V. Ramana, odborník na jadernou energetiku z University of British Columbia.

Tyto reaktory by podle svých zastánců mohly urychlit přechod od fosilních paliv k čistším formám energie a tím významně přispět ke snížení emisí uhlíku. NuScale Power proto očekává, že první kusy bude moct zájemcům začít dodávat již v roce 2027.

Mnozí odborníci však tento předpoklad považují za příliš optimistický a domnívají se, že dojde k určitým zpožděním – a to právě kvůli výše zmíněným hodnocením bezpečnosti.