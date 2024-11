Američané testují protidronovou zbraň ovládanou umělou inteligencí

Americká společnost Allen Control Systems (ACS) vyvinula autonomní zbraňový systém zvaný Bullfrog, který je určený k sestřelování dronů. Spoléhá se přitom na umělou inteligenci (AI).

„Během ruské invaze na Ukrajinu jsme viděli, že obě strany používají stále větší počet dronů a v různých zpravodajských médiích jsme se dočetli, že Ukrajinci stříleli na vzdušné drony z AK-47,“ konstatoval spoluzakladatel a CEO ACS Steve Simoni.

„Říkali jsme si, že jde o dobrý robotický problém. Je těžké zasáhnout něco, co letí tak rychle, ale robot s moderním počítačovým viděním a AI řídicími algoritmy to dokáže,“ dodal.

Levný a efektivní, ale...

Podle ACS spočívá jedna z největších výhod Bullfrogu v tom, že je neuvěřitelně levný – tedy minimálně ve srovnání s mnohem komplikovanějšími laserovými nebo mikrovlnnými zbraněmi.

Zástupci Defense Department tento systém otestovali během akce Technology Readiness Experimentation, která firmám umožnuje předvést své prototypové technologie Pentagonu. Nedávno zveřejněné záběry ukazují, jak dobře si při likvidaci dronů vedl.

Mnoho lidí má nicméně s využíváním podobných zbraní značný etický problém. „Cokoli s robotikou vyžaduje software schopný rozpoznat přítele od nepřítele, to se týká všeho, co je automatizované,“ komentoval to např. odborník na obranu Mike Clementi.

„Nasazení plně automatizovaných systémů by bylo vstupem na neprobádané území. Až dosud byl vždy ve hře i člověk,“ uzavřel.