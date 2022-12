Americká armáda cvičí doplňování paliva tankům z transportního letounu

Není tajemstvím, že moderní válčení je především o logistice, na kterou jsou přitom kladeny ohromné nároky. Technologicky vyspělé armády se proto uchylují k inovativním a často velmi pozoruhodným řešením.

Americká armáda nedávno spojila síly s letectvem a v rámci cvičení vyzkoušeli simulované doplňování paliva tankům M1 Abrams z transportního letounu C-130J Super Hercules. Cílem cvičení bylo zjistit, zda je doplňování paliva možné, když motory transportního letounu běží.

Pozemní operace se zapnutými motory se u těchto letounů využívají v kritických situacích, kdy je z nějakého důvodu k dispozici velmi málo času. V tomto případě to ale mohlo být v USA poprvé, kdy se takové, byť simulované čerpání paliva odehrálo s transportním letounem a tanky.

Podle dostupných materiálů se zmíněné cvičení pozoruhodné logistiky uskutečnilo 9. prosince (2022), ve Fort Bliss v Texasu. Zúčastnili se ho vojáci 1st Armored Division, jejíž sídlo je právě Fort Bliss a za letectvo 40th Airlift Squadron z letecké základny Dyess Air Force Base, rovněž v Texasu.

Extrémně žíznivé tanky

Součástí cvičení byly simulace tankování paliva, testy vybavení a nácvik doplňování paliva pomocí speciální soupravy pro nouzové situace Emergency Response Refueling Equipment Kit (ERREK), při zapnutých motorech (metoda „hot pitting“).

V tomto případě měl zapnuté motory transportní Super Hercules a zřejmě i tanky Abrams. Transportní letouny v roli improvizované tankovací stanice pro jiná letadla, především v nouzových situacích, nejsou žádnou novinkou. Pokud jde ale o tankování paliva do tanků, to je něco jiného. Podle komentátorů to ale dává smysl. Armáda hodlá v podobných cvičeních pokračovat. Příště by to mělo být „naostro“, s palivem.

Dnešní obrněnce mívají značnou spotřebu paliva. V americké armádě jsou úplně nejžíznivější právě tanky Abrams. Mají sice masivní nádrž, která pojme asi 1°900 litrů paliva, ale jejich plynová turbína je extrémně nenasytná. Při obvyklém tempu operačního nasazení spotřebuje jediný Abrams přibližně 1 140 litrů paliva každých 8 hodin.

Praktickou výhodou naopak je, že může používat rozmanité typy paliva, včetně nafty a dokonce i leteckého paliva. Při rychlosti dnešních bojových operací by se určitě mohlo hodit mít možnost doplňovat tankům palivo z transportního letounu.