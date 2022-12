Americká armáda dostala první pozemní systém Typhon na střely Tomahawk

Společnost Lockheed Martin dodala americké armádě první prototyp baterie typu Mid-Range Capability (MRC), známé též jako pozemní raketový systém Typhon Weapon Systém. Jde o pozoruhodný zbraňový systém, který je odvozený od lodního systému pro vertikální odpalování střel Mk 41 Vertical Launch System amerického námořnictva.

Systém Typhon je schopný odpalovat střely SM-6, prozatím proti pozemním cílům, a střely s plochou dráhou letu Tomahawk. V obou případech jde o střely vyráběné společností Raytheon Missiles & Defense.

Systém přitom pokrývá oblast, která leží mezi dosahem střel Precision Strike Missile a Long-Range Hypersonic Weapon, a rozšiřuje tím pádem možnosti amerických raketových systémů.

Přijetí prototypu systému Typhon potvrdili bez uvedení bližších informací armádní vývojáři Army Rapid Capabilities and Critical Technology Office (RCCTO), kteří mají v současné době na starost program Mid-Range Capability. Uvedený prototyp systému Typhon bude sloužit k rozmanitým testům a zároveň by už měl mít parametry nutné pro operační nasazení.

„Strategická zbraň“

Během celého procesu by mělo být postaveno a nasazeno celkem 5 baterií systému Typhon, včetně zmíněného prototypu. Ten zůstane k dispozici vývojářům RCCTO, zatímco čtyři zbývající baterie dostane armádní agentura Program Executive Office for Missiles and Space.

Podle dostupných údajů zahrnuje prototyp baterie systému Typhon velitelské centrum MRC Battery Operations Center a čtyři odpalovací systémy, které jsou instalované na upravené armádní tahače. Každé odpalovací zařízení pojme čtyři střely.

Celá baterie systému Typhon tedy bude mít k dispozici 16 střel uvedených typů. Součástí systému jsou i nákladní systémy Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, které budou podporovat logistiku celé baterie systému Typhon.

Americká armáda popisuje program Mid-Range Capability primárně jako „strategickou zbraň“, což ale neznamená, že systém Typhon nebude možné použít na taktické úrovni. O možném využití jaderných hlavic pro střely SM-6 nebo Tomahawk v rámci systému Typhon nejsou známé žádné bližší informace.