Americká armáda hledá způsob, jak ochránit své satelity před jaderným útokem

Americká armáda se usilovně snaží přijít na to, jak odstranit z oběžné dráhy radioaktivitu, resp. vysokoenergetické elektrony. Tato schopnost by podle Science Magazine mohla být rozhodující pro úspěch budoucích vojenských vesmírných misí.

Důvodem je skutečnost, že radiace z jaderné exploze dokáže lehce vyřadit z provozu důležité satelity na orbitě. Vojenští odborníci se proto rozhodli provést sérii experimentů, jejichž cílem je nalézt účinnou obranu.

Samozřejmě – země jako Čína nebo Rusko by si útok tohoto typu nepochybně dvakrát rozmyslely, protože by při něm s největší pravděpodobní byly zasaženy i jejich vlastní satelity.

Hrozí vesmírný Pearl Harbor?

Ovšem taková Severní Korea funkční satelity nemá… zato má jaderné zbraně. A pokud by se rozhodla udeřit, Ameriku by čekalo to, co někteří nazývají „vesmírným Pearl Harborem“.

U.S. Army proto spustila projekt, během nějž je studován přirozený jev známý jako radiation belt remediation (RBR). Zjednodušeně řečeno jde o přesun (způsobený například rádiovými vlnami) elektronů z Van Allenových radiačních pásů do horních vrstev atmosféry, kde jmenované částice rychle ztrácejí energii. Další dva takové projekty jsou naplánovány na příští rok.

Vědci se domnívají, že umělou verzi RBR by teoreticky šlo využít k ochraně satelitů. Nejprve je však zapotřebí přijít na to, jak tento jev zesílit, protože vysokoenergetických elektronů je ve Van Allenových pásech za normálních okolností mnohem méně, než by vzniklo v důsledku jaderného výbuchu.