Americká armáda připravuje něco velkého. Možná jde o test hypersonické střely dlouhého doletu

Foto: U.S. Army

Americká armáda se možná chystá ze základny Space Force na Cape Canaveral odpálit hypersonickou střelu dlouhého doletu. Upozornil na to server Ars Technica.

Pokud je to skutečně pravda, znamenalo by to, že USA úspěšně dokončily svou první pozemní LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Tyto střely jsou snadněji navigovatelné a lépe se skrývají před radary. Jejich dolet pak činí více než 4300 km.

Vesmírný expert Marco Langbroek zdůrazňuje, že námořníci i piloti dostávají navigační varování velice podobná těm, jaká obdrželi letos v březnu. Právě na tento měsíc byl test LRHW naplánován původně, nicméně kvůli problému s baterií nakonec došlo k jeho odkladu.

Letová dráha navíc neodpovídá ničemu, co chystá NASA, SpaceX či United Launch Alliance. Zbývá tedy jen armáda, která se však k těmto spekulacím z pochopitelných důvodů odmítá vyjádřit.

„V tuto chvíli nemáme co oznámit. Termíny zkoušek a podrobnosti o akcích nejsou předem ohlašovány,“ konstatoval suše mluvčí U.S. Defense Department.

Nedlouho po výše zmíněném březnovém odkladu nicméně byla zveřejněna tisková zpráva, která mj. obsahuje fotografii obří baterie určené pro střelu a naznačuje, že by k testu mohlo dojít v dohledné době