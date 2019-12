Americká armáda připravuje testy hypersonických zbraní. První prototyp chce mít v roce 2023

Stále více se ukazuje, že kdo v dohledné době nebude mít k dispozici hypersonické zbraně, ať už konvenční nebo jaderné, tak nebude žádnou vojenskou velmocí. A nebude moci hrát vysoké geopolitické hry. Tohle je jasné i ve Spojených státech, které ve vývoji hypersonických zbraňových systémů zřejmě poněkud zaspaly. Teď dohánějí, co se dá.

Americká armáda usilovně pracuje na tom, aby se brzy uskutečnily první testy s prototypy hypersonických zbraní. Armádní velitelství nedávno zveřejnilo výzvu, se kterou shání informace ohledně požadavků pro testy hypersonických systémů, souhrnně označených HyTEMPS (Hypersonic Test Engineering, Mission Planning and Systems). US Army potřebuje takové informace pro zajištění zdrojů potřebných technologických dovedností, výrobních kapacit a lidských specialistů.

Nejpozději v červnu 2020 by mělo dojít k uzavření kontraktu, jehož hlavní náplní budou testy prototypů hypersonických zbraní. Tento kontrakt by měl být na dobu čtyř let a jeho hodnota by měla být do 100 milionů dolarů. Kolem hypersonických zbraní se dnes hodně utajuje.

Vybraný kontraktor bude muset mít prověření svých zařízení na stupeň „přísně tajné“. Všechny osoby, které se budou na tomto kontraktu podílet, musí být američtí občané a v průběhu kontraktu musí být prověřeny minimálně na stupeň „tajné“.

První experimentální prototyp v roce 2023?

Jak uvádějí zdroje z administrativy, hypersonické zbraně, tedy systémy, které dosahují rychlosti Mach 5 a vyšší, jsou dnes klíčovým prvkem úsilí americké armády o modernizaci systémů pro přesnou palbu na velkou vzdálenost.

US Army chce mít k dispozici první experimentální prototyp hypersonické zbraně v roce 2023. Jde o pozemní systém, který by měl z mobilní rampy v podobě tahače s kontejnerem odpalovat hypersonické střely, schopné letět rychlostí přes 6 tisíc kilometrů za hodinu.

Tento připravovaný zbraňový systém, který nese označení Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), by měl Spojeným státům poskytnout kriticky významnou strategickou technologii a velmi účinný prostředek pro odstrašení geopolitických konkurentů.

Hypersonické střely mohou dosáhnout svrchní části pozemské atmosféry a tam letět mimo dosah stávajících systémů protivzdušné obrany, dokud nebudou připravené k finálnímu úderu. A obrana pak již nebude mít čas zareagovat. Extrémně přesné, rychlé, obratné a odolné hypersonické střely by teoreticky mohly zasáhnout cíl kdekoliv ve světě za pár minut.