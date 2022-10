Americká armáda testuje jihokorejského robotického obrněnce Arion-SMET

Jihokorejský koncern Hanwa, který je významným hráčem ve zbrojním průmyslu, nedávno oznámil, že jejich robotické bojové vozidlo Arion-SMET si vybrala US Army k testování v terénu, v rámci programu Pentagonu Foreign Comparative Testing (FCT).

Cílem tohoto pozoruhodného programu je testovat produkty a technologie vyspělých spojenců Spojených států, které mají vysokou úroveň (TRL, Technology Readiness Level) a je u nich záruka, že v případě potřeby pohotově a ekonomicky přijatelně naplní požadavky Pentagonu.

V případě obrněnce Arion-SMET je to poprvé, kdy byl pro testy na půdě Spojených států vybrán jihokorejský robotický systém. Tento počin otevírá cestu případné budoucí spolupráci jihokorejských výrobců na modernizačních programech amerických ozbrojených sil.

Arion-SMET je akronym pro anglický název „Autonomous and Robotic systems for Intelligence Off-road Navigation – Small Multi-purpose Equipment Transport“. Je to robotické vozidlo o váze 2 tuny a s pohonem na všech 6 kol.

Navazuje na víceúčelové robotické čtyřkolové vozidlo, které bylo vyvinuto v roce 2019, v rámci společného vojenského a civilního programu koncernu Hanwa. Pokud jde o Arion-SMET, jihokorejská armáda loni úspěšně testovala taktické operační možnosti vozidla.

Elektrický pohon a vysoká mobilita

Vozidlo je vybaveno systémy pro autonomní navigaci v terénu, komunikaci s operátorem pomocí kabelu, pohyb podle jiného vozidla či člověka a pro autonomní návrat v případě selhání komunikace. Arion-SMET má také k dispozici software, který podporuje operace typu MUM-T (Manned and unmanned teaming), tedy týmy robotických a lidmi řízených nebo jen robotických vozidel.

Arion-SMET má elektrický pohon a je vysoce mobilní, s nejvyšší možnou rychlostí 43 kilometrů za hodinu na zpevněných cestách. S plnými bateriemi ujede až 100 kilometrů a uveze náklad až 550 kg.

Obrněnec Arion-SMET byl původně vyvinut pro podporu operací pěchoty, například pro transport zbraní a munice, evakuace raněných a padlých, průzkumné úkoly i palebnou podporu.

Jak je v podobných případech obvyklé, Arion-SMET má modulární design, který umožňuje snadno měnit vybavení vozidla podle konkrétních misí. Obrněnec může operovat se vzdáleným operátorem nebo autonomně.