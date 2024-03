Americká armáda testuje na Blízkém východě obrněnce Stryker s 50kW lasery. Spálí drony, rakety i jiné projektily

Jak nedávno prozradil generál James Mingus, zástupce náčelníka generálního štábu americké armády, portálu Breaking Defence, US Army začátkem letošního února vyslala čtyři obrněná vozidla Stryker s prototypy 50 kW laserů na Blízký východ. Jde o testy, při nichž laserové strykery čelí blízkovýchodnímu prostředí plnému prachu.

Podle Minguse jde stále o prototypy, ale americká armáda měla zájem je prověřit v reálném náročném prostředí. Testy by měly prozradit, zda je laserový systém opravdu odolný a stoprocentně připravený. Mingus přitom očekává, že tomu tak nemusí být, ale od toho právě takové testy v reálném prostředí jsou, aby odhalily slabá místa nové technologie.

Přesun laserových strykerů na Blízký východ je součástí iniciativy, která má zajistit pro velení US Central Command (CENTCOM), tedy pro oblast Blízkého východu a okolí, nové systémy protivzdušné obrany, především proti dronům. Jak je vidět, takovou obranu mohou zajistit i laserové strykery, vybavené systémem Directed Energy Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD).

Vysoce mobilní obranné systémy

50 kW lasery systému DE M-SHORAD by měly být schopné sestřelovat malé a střední drony protivníka, stejně jako rakety, dělostřelecké projektily a také minometné projektily.

Podstatnou výhodou strykerů je, že jde o vysoce mobilní obranné systémy, což se při dnešním způsobu vedení války, jaký vidíme například na Ukrajině, kdy je nutné neustále měnit pozici kvůli slídivým dronům, velice hodí.

Zmíněné laserové strykery již zahájily testování v oblasti velitelství CENTCOM. Zatím ale ještě nešlo o ostré střelby. Podle Minguse by testy měly trvat několik měsíců, během nichž budou technici i vojáci usilovat o to, aby laserová technologie DE M-SHORAD dozrála do podoby, která umožní její operační nasazení.

Jak zdůrazňuje Mingus, používané vysokoenergetické lasery jsou dost citlivé na reálné povětrnostní podmínky. Blízký východ je pro takové testování vhodnou laboratoří, která lasery prověří. Prakticky kdykoliv tam může dojít k písečné bouři a podobným jevům, což má pochopitelně značný vliv na palbu laserem.

Součástí testů laserových strykerů v oblasti velitelství CENTCOM je i prověření logistiky, která je spojená s provozem vysokoenergetických laserů na bojišti. Jde o úplně nový typ technologie a takové věci je nutné důkladně ověřit a vychytat možné potíže.