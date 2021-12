Americká armáda vyrobila vakcínu proti koronavirům, která funguje proti všem variantám

Nová vakcína proti covidu-19, kterou vyvinuli vědci z Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), nejenže vyvolává dobrou imunitní odpověď, ale také chrání i proti všem variantám koronavirů. Na základě série preklinických testů to uvádí tisková zpráva americké armády.

Výrobci vakcín závodí s časem o to, aby co nejrychleji přinesli posilovací očkovací látku, jež ochrání i před nejnovější mutací koronaviru SARS-CoV-2 označovanou jako omikron. Ačkoli předběžné údaje ukazují, že staré i nové vakcíny a boostery poskytnou určitou míru ochrany, nelze v budoucnu vyloučit možnost výskytu dalších variant viru.

Jedna vakcína proti všem mutacím

Vědci z oddělení zabývajícího se novými infekčními chorobami (Emerging Infectious Diseases Branch, EIDB) proto vyvinuli vakcínu, kterou lze použít proti všem mutacím viru SARS i dalším variantám, které se mohou v budoucnosti objevit.

Použili k tomu novou technologii vakcíny označovanou jako „Self-assembling Protein Nanoparticle“ („samostatně sestavitelná proteinová nanočástice“). Skládá se z malé částice s několika povrchy, z nichž každý je schopen nést část bílkoviny hrotu, na kterou se může imunitní systém hostitele zaměřit. Vědci na nanočástici připojili proteiny hrotů z více kmenů koronavirů, čímž vytvořili očkovací látku, jež by měla imunitní systém připravit na několik typů viru najednou.

Cílem vakcíny postavené na nanočástici Spike Ferritin (SpFN) je vyřešit současnou pandemii a působit jako první linie obrany proti obávaným variantám a podobným virům, které by se mohly objevit. Potřebu preventivních vakcín nové generace podtrhuje zejména rostoucí výskyt lidských koronavirů v posledních dvou desetiletích a nárůst počtu mutací viru SARS-CoV-2, včetně nejnovějšího omikronu.

V odborném časopise Science Translation Medicine byly publikovány výsledky preklinických studií prováděných na lidoopech. Ukázaly, že očkovací látka podávaná ve dvou dávkách s odstupem 28 dní poskytuje ochranu před covidem-19 způsobovaným variantami koronaviru SARS-CoV-2 alfa, beta, gama a delta. Chrání také před virem SARS-CoV-1, který způsobil epidemii v letech 2002 a 2003.

Bude se testovat na lidech

Výsledky první fáze klinického testování na lidech, která byla zahájena v dubnu 2021, jsou očekávány koncem prosince a budou porovnány s již schválenými vakcínami proti covidu-19. Úkolem této studie je zjistit, zda lidský organismus novou látku toleruje, a odhalit případné nežádoucí účinky. V následující druhé fázi se budou prokazovat léčebné účinky a hledat optimální dávka.

„Tato vakcína vyčnívá z řady vakcín proti covidu-19,“ řekl ředitel EIDB Kayvon Modjarrad. „Opakované a uspořádané umístění proteinu hrotu koronaviru na nanočástici „s více tvářemi“ může stimulovat imunitu takovým způsobem, že se to projeví v podstatně širší ochraně.“

Armádní vědci vyvinuli ještě další vakcínu označovanou jako „Spike Receptor-Binding Domain Ferritin Nanoparticle“, která se zaměřuje na menší část spike proteinu koronaviru. Předběžné výsledky publikované v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences rovněž prokázaly podobnou ochranu proti virům SARS, uvádí tisková zpráva.

„Naše investice do vývoje vakcíny nové generace je důležitým krokem k překonání hrozby covidu-19 a dalších budoucích onemocnění,“ řekl ředitel Centra pro výzkum infekčních nemocí ve WRAIR Nelson Michael.