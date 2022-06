Americká DARPA vyvíjí těžký ekranoplán Liberty Lifter. Je to něco mezi letadlem, vznášedlem a lodí

Strojům na pomezí letadla, vznášedla a lodě, které se pohybují s využitím dynamického přízemního efektu, se česky říká podle původně ruského výrazu „ekranoplány“. Angličtina přitom nabízí „ground-effect vehicle“ (GEV), „ground-effect craft“, „wingship“ nebo třeba „flarecraf“.

Ekranoplány fungují podobně jako vodní ptáci, kteří vzlétají z hladiny. Když se takový stroj pohybuje těsně nad vodní hladinou, vytváří se mezi hladinou a křídly nosný „polštář“ natlakovaného vzduchu. Díky tomu je let ekranoplánu velmi efektivní. Výzkum a vývoj ekranoplánů ale neměl na růžích ustláno a v Sovětském svazu časem prakticky zkrachoval.

Přestože se s ekranoplány dnes lze vzácně setkat, nebyl tento koncept považován za příliš životaschopný. Pozoruhodnou výjimku představují například nedávno vyvinuté ekranoplány Airfish-8 singapurských Widgetworks anebo Seaglider americké společnosti Regent.

Přichází Liberty Lifter

Americká agentura pro pokročilé výzkumné projekty DARPA se ale podle všeho rozhodla polít ekranoplány živou vodou. Nedávno spustili program „Liberty Lifter“, který zahrnuje vývoj, stavbu a testy ekranoplánu pro transport velmi velkých a těžkých nákladů na velké vzdálenosti, bez využití letištních drah. Prototyp chtějí mít ve vzduchu, nebo spíš těsně nad zemí, v roce 2027.

Jak se zdá, DARPA si koncept ekranoplánu oblíbila. Nabízí totiž zajímavé výhody. Ekranoplán může přepravovat masivní náklady mnohem rychleji než loď. Nepotřebuje přitom velké přístavy a na druhou stranu ani velká letiště s infrastrukturou, jaká jsou nutná pro provoz klasických dopravních letounů.

Liberty Lifter odstartuje kdekoliv z vody a kdekoliv na vodě přistane. Pokud se ekranoplány zapojí do logistiky americké armády, mohlo by to značně zjednodušit přepravu velkých vojenských nákladů.

DARPA nabízí 15 milionů dolarů pro jeden či dva koncepty. Za to očekává ekranoplán, který: 1. vzlétne i přistane na rozbouřeném moři, 2. uveze přes 100 tun nákladu, 3. bude operovat na vzdálenost přes 7 500 km, 4. zvládne operovat celé týdny na moři, aniž by musel na souš, 5. bude postaven z levných a dostupných materiálů, 6. bude schopný detekovat velké vlny.

Liberty Lifter by měl být rovněž schopen vzlétnout až do výšky přes 3 kilometry, aby nebyl odkázán výhradně na přízemní let a vodní hladinu.