Americká kosmonautka Christina Koch překonala ženský rekord v délce pobytu ve vesmíru

Americká kosmonautka Christina Koch překonala v sobotu 28. prosince ženský rekord v délce nepřetržitého pobytu ve vesmíru. Vystřídala tak americkou biochemičku Peggy Annette Whitson, která v letech 2016 až 2017 v kosmu strávila 289 dnů, pět hodin a jednu minutu. O překonání rekordu informovala NASA.

Na palubu ISS se Christina Koch dostala 14. března 2019 v rámci 59. expedice a 17. dubna padlo oficiální rozhodnutí, že její pobyt bude prodloužen na 328 dnů. Od té doby se na Mezinárodní vesmírné stanici vystřídaly další dvě posádky.

Nejdéle pobývající žena ve vesmíru

Kromě rekordně dlouhého pobytu ve vesmíru se Christina Koch může chlubit ještě jedním prvenstvím. V říjnu spolu s kolegyní Jessicou Meir uskutečnila v rámci 61. expedice historicky první výstup do volného vesmíru v ryze ženské sestavě.

Do svého návratu, který je plánován na 5. února 2020, si kosmonautka nejen pojistí svůj rekord mezi ženami, ale posune se ze stávající sedmé příčky v délce pobytu ve vesmíru na páté místo. Překoná tak dva sovětské kolegy Sergeje Krikaljova (311,8 dnů) a Jurije Romaněnka (326,5 dnů). Absolutní rekord Valerije Poljakova, který strávil na palubě vesmírné stanice Mir 437,7 dnů, však zůstane nepokořen.

Prodloužená mise však není jen o překonávání rekordů. Jejím hlavním smyslem je získání informací o tom, jak působí dlouhodobý pobyt ve vesmíru na lidský organismus. Dřívější studie, provedená na dvojčatech, z nichž jedno zůstalo na Zemi a druhé pobývalo ve vesmíru, totiž vyvolala znepokojující obavy z poškození DNA a mírné kognitivní poruchy.

Důležitá role v dlouhodobých misích

Vědci NASA věří, že lépe porozumí hrozbám a tomu, jak se lidské tělo dokáže přizpůsobit a reagovat na výzvy mikrogravitace. Doufají, že se jim na základě získaných informací povede navrhnout protiopatření účinků beztížného stavu, která budou využita při dlouhodobých misích například na Měsíc či na Mars.

V rozhovoru pro televizní stanici CNN byla Koch dotázána, jakou radu by dala mladým dívkám, které by ji chtěly následovat. „Dělejte to, z čeho máte strach,“ poradila novopečená rekordmanka. Koch se stala astronautkou NASA v roce 2013 a je absolventkou Státní univerzity v Severní Karolíně, kde získala titul bakaláře přírodních věd v oboru elektrotechniky a fyziky.

Kromě vědeckých experimentů a oprav kosmické stanice se Christina věnuje také sociálním sítím, kde průběžně publikuje zajímavé fotografie z ISS. Sledovat ji můžete například na Twitteru nebo na Instagramu.