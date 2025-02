Americká odpověď na smršť laciných dronů a střel se jmenuje HELIOS. Bojový laser si už zastřílel

HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) je bojový laser o výkonu >60 kW, který by měl jednou sloužit jako systém obrany krátkého dosahu. Stojí za ním americký Lockheed Martin a posádku bude chránit především před drony všech možných velikostí, protilodními střelami a malými čluny.

Americké námořnictvo v roce 2022 instalovalo jeden prototyp na palubu staršího raketového torpédoborce třídy Arleigh Burke USS Preble (DDG-88) a nedávno se pochlubilo ostrou střelbu na bezpilotní letoun. Úspěšný test potvrdil laserové ambice USA v současné komplikované době.



HELIOS na palubě USS Preble (vizualizace)

Moderní námořnictvo se dnes potýká s hrozbou levných dronů a raket, které v Rudém moři prakticky denně odpalují Íránem podporovaní Hútíové. Starší doktríny s nimi nepočítaly, námořnistvo proto musí na jejich ničení spotřebovávat příliš drahé a relativně nedostatkové rakety. Je to asymetrický boj, laserová obrana by tedy mohla být poměrně efektivním řešením.

Příliš pomalé zavádění

Námořníky zneklidňuje, že už před více než deseti lety byl na výsadkové lodi třídy Austin USS Ponce instalován prototyp laserového systému LaWS, jehož výkon byl zřejmě 15–50 kW. Prototyp fungoval, ale uplynula dlouhá doba a v podstatě se nic nezměnilo. US Navy stále jen testují laserové systémy, které se doposud nedočkaly operačního nasazení.



HELIOS na palubě USS Preble

Společnost Lockheed Martin získala první kontrakt na laser HELIOS od námořnictva v roce 2018. Samotný systém má ale podstatně delší historii výzkumu a vývoje v rámci této společnosti. Pentagon v průměru vynakládá asi 1 miliardu dolarů ročně na vývoj těchto zbraňových systémů, pro lodě, letouny i pozemní bojové systémy. Přinejmenším na moři to ale zatím není moc znát.

Zdroj: Drive / Warzone