Americká policie hodlá využívat autonomní vozy jako mobilní kamery, prozradil dokument

Posledních pět let testují výrobci autonomních vozidel svá auta na veřejných komunikacích. Zpravidla jsou vybavena řadou senzorů včetně kamer snímajících vše, co se kolem nich děje. Zatímco výrobci se chlubí potenciálními výhodami, které by jejich vozy mohly jednoho dne přinést, jaksi mimochodem nezmiňují další případ možného využití coby mobilní sledovací kamery pro policii.

„Autonomní vozidla nepřetržitě zaznamenávají své okolí a mají potenciál pomáhat při vyšetřování,“ píše se v dokumentu sanfranciského policejního oddělení. Mimo jiné z něj vyplývá, že policejní vyšetřovatelé záběry z kamer samořídících aut již několikrát využili.

Samo řídí, samo natáčí...

Dokument je třístránkovým návodem, jak by policisté měli nakládat s autonomními vozidly, zejména s těmi, která nemají za volantem řidiče. Jsou v něm popsány základní postupy, například jak s vozidly komunikovat: „Neotvírejte vozidlo v případě, že se nejedná o naléhavou záležitost.“ či „Nezastavujte vozidla, pokud neexistuje oprávněný zásah orgánů činných v trestním řízení.“

Pokyny také řeší, zda a jak vydat pokutu za dopravní přestupek pro vozidlo bez řidiče – konkrétně uvádějí: „V tuto chvíli nelze vydat pokutu, pokud vozidlo nemá nikoho na místě řidiče.“ Místo toho by měl policista sepsat protokol o incidentu.

Zajímavé jsou dvě odrážky v oddíle nazvaném „Vyšetřování“, které policistům radí, jak mohou být autonomní vozidla užitečná při shromažďování důkazů. „Autonomní vozidla nepřetržitě zaznamenávají své okolí a mají potenciál pomoci při vyšetřování.“ uvádí první bod.

Patrně nejzajímavější je v tomto směru závorka ve druhém bodě, ve kterém se píše: „Budou zaslány informace o tom, jak se k těmto potenciálním důkazům dostat (vyšetřovací orgány to již několikrát udělaly).“ Z toho plyne nejen to, že policie míní využívat záznamy z kamer, ale také fakt, že tak již přinejmenším v několika případech učinila.

Obhájci soukromí protestují

Podle obhájců soukromí je zjištění, že policie aktivně využívá audiovizuální záznamy z autonomních vozidel, důvodem k vážným obavám. „Je to velmi znepokojující,“ řekl vedoucí právník nadace Electronic Frontier Foundation (EFF) Adam Schwartz. Podle něj jsou automobily obecně zásobárnou osobních údajů, ale autonomní vozidla budou mít ještě více informací, protože budou zachycovat podrobnosti o okolním světě.

„Vzhledem k tomu, že firmy pokračují v testování těchto vozidel na veřejných komunikacích, by všichni měli chápat, že se jedná o pojízdná sledovací zařízení, která rozšiřují stávající již tak rozšířené sledovací technologie,“ řekl výzkumný pracovník Shorensteinova centra Harvard při Kennedy School Chris Gilliard.

Orgány činné v trestním řízení mají ve Spojených státech přístup například k automatizovaným čtečkám registračních značek, údajům o poloze různých zařízení, záznamům z chytrých zvonků Ring Doorbell a mnoha dalším technologiím. „Tato praxe rozšíří dosah již tak všudypřítomné sítě pro špehování.“ varuje Gilliard.

Sledování doslova na každém kroku

Využití autonomních vozidel jako nástroje pro vyšetřování je obdobou toho, jak se společnost Ring, vyrábějící domovní zvonky a zabezpečení domácností, stala klíčovým partnerem orgánů činných v trestním řízení po celé zemi tím, že z jednotlivých zařízení vytvořila síť kamer s komplexním pokrytím amerických čtvrtí, ke které má policie snadný přístup.

Mluvčí Wayma, jež je v dokumentu jmenováno, sdělil, že firma vyžaduje, aby orgány činné v trestním řízení požadující informace a data, při podávání takových žádostí dodržovaly platné právní postupy (např. zajistily a předložily platný příkaz k prohlídce atd.). „Naší zásadou je zpochybnit, omezit nebo odmítnout žádosti, které nemají platný právní základ nebo jsou příliš obecné.“

Stejně tak mluvčí Cruise uvedl: „Úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na společném cíli – zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Sdílíme záběry a další informace, pokud nám je doručen platný soudní příkaz nebo předvolání, a můžeme dobrovolně sdílet informace, pokud je ohrožena veřejná bezpečnost.“