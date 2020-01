Americká raketová ponorka vyrazila na moře s malými jadernými hlavicemi

Právě v této době by se měla kdesi v hlubinách Atlantiku pohybovat USS Tennessee, americká balistická ponorka s jaderným pohonem třídy Ohio. Je na misi, jakých už absolvovala desítky. Odrazuje potenciální protivníky před zahájením překvapivého útoku na Spojené státy. Takových ponorek mají USA celkem 12 a vždy jich je pár někde v oceánu.

Tentokrát je ale přece jenom mise USS Tennessee v něčem výjimečná. Ponorka veze novou zbraň, kterou Spojené státy palčivě postrádaly. Jde o jadernou bojovou hlavici W76-2. Americké balistické ponorky, jako je právě USS Tennessee, vyrážejí na moře se 20 raketami Trident II D-5.

Každá z těchto raket na misi nese buď 4-5 jaderných hlavic W76 anebo hlavici W88. Každá hlavice W76 by explodovala s účinností 90 kilotun TNT. Taková exploze by srovnala se zemí celé město. Jaderná hlavice W88 exploduje ještě mnohem více intenzivně, jako 455 kilotun TNT.

Zmíněná jaderná hlavice W76-2 je vlastně typická termojaderná hlavice W76, jen je upravená tak, aby explodovala se silou 5 kilotun TNT. To má přitom značný význam. Pentagon věří, že Rusko zvažuje strategii, podle níž by během budoucího konfliktu mohli v určitou chvíli odpálit malou taktickou jadernou zbraň, aby tím dotyčný konflikt ukončili ve svůj prospěch.

Eskalace kvůli deeskelaci

Tato strategie „eskalace kvůli deeskalaci“ je velmi zákeřná a bohužel by mohla fungovat. Taktický jaderný úder by byl omezený a nezpůsobil by větší škody. Zároveň by ale mohl šokovat protivníka, tedy například NATO a donutit ho, aby použil adekvátní odpověď. Pokud to z nějakého důvodu nebude moci protivník udělat, tak by Rusko mohlo dosáhnout svého. Vojenští odborníci se v poslední době tohoto scénáře velmi obávali.

Donedávna totiž USA neměly vhodnou taktickou jadernou zbraň, kterou by bylo možné použít jako odpověď na takový taktický jaderný úder. Vše nasvědčuje tomu, že teď už Spojené státy tuto možnost naštěstí mají.

USS Tennessee vyrazila na plavbu někdy na sklonku prosince 2019. Experti odhadují, že dvě z jejích raket Trident II D-5 jsou vybavené vždy jednou bojovou hlavicí W76-2.

Jak to v podobných případech bývá, odpůrci zbrojení a obzvláště jaderných zbraní proti této nové jaderné hlavici protestují. Riziko uskutečnění scénáře s taktickým jaderným úderem, který by následoval například po náhlém útoku na Pobaltí, ve snaze pojistit úspěch takového útoku, je teď ale nepochybně nižší.