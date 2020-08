Americká útočná ponorka USS Minnesota je vybavená laserovým dazzlerem

USS Minnesota (SSN-783) je americká útočná ponorka s jaderným pohonem třídy Virginia. Americké námořnictvo nedávno zveřejnilo snímek ponorky, na kterém je patrné, že je její posádka vybavená zajímavým zbraňovým systémem. Jde o laserový dazzler, což je ruční nesmrtící laserová zbraň, která oslňuje protivníka, ať už senzory strojů anebo lidské oči.

Ponorky jsou obvykle nejvíce zranitelné, když se pohybují na hladině v místech, kde je možné očekávat větší provoz. V takovém případě je pro ponorku velmi důležité, aby měla nějaké prostředky pro svoji ochranu před vším možným, od improvizovaných člunů s výbušninami až po hejna dronů.

V případě podobných hrozeb jde doslova o vteřiny. Přitom někdy nebývá až do poslední chvíle úplně jasné, zda jde o útok či nikoliv. Proto je praktické mít k dispozici nesmrtící zařízení, které může odradit útočníky či přímo odvrátit útok, aniž by způsobilo závažné škody. To je ideální situace pro laserový dazzler.

Toto zařízení pálí výkonnými laserovými paprsky, které je možné velmi přesně zacílit na velkou vzdálenost. Laserový paprsek dokáže dočasně oslepit či dezorientovat elektronické zařízení či lidského protivníka. Laserový dazzler tím může získat pro posádku ponorky cenné sekundy, během nichž se mohou rozhodnout, jak zareagují. A v případě potřeby připravit smrtící zbraně.

Co brání poškození očí?

Posádka ponorky USS Minnesota je vybavená dazzlerem B.E. Meyers Glare LA-9/P. Technologie zařízení dovoluje odhadnout, zda síla laseru může poškodit zrak lidského protivníka. V případě potřeby může dazzler okamžitě snížit výkon laseru tak, aby k poškození očí nedošlo.

To je v souladu mezinárodní legislativou, která zakazuje použití zbraní způsobujících trvalé poškození zraku. Dazzler na ponorce USS Minnesota může vysílat varovné laserové záblesky do vzdálenosti 4 kilometrů během noci a 1,5 kilometru přes den. Ofenzivní použití dazzleru je možné do vzdálenosti 500 metrů.

U.S. Navy rozmístilo ruční laserové dazzlery na mnoho svých plavidel, včetně letadlových lodí. V současné době se také rozbíhá nasazení mnohem výkonnějšího a na pevno instalovaného laserového dazzleru, který má mnohem větší dosah a výkon.

Jde o systém ODIN (Optical Dazzling Interdictor Navy system), který je již instalovaný na jednom americkém torpédoborci a během pár let by měl být ve výbavě sedmi dalších. Laserové dazzlery se objevují i ve výzbroji dalších zemí. V poslední době je využívá především Čína, někdy i proti americkým plavidlům.