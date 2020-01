Americká vláda uvalila restrikce na prodej umělé inteligenci pro analýzu satelitních snímků

Analýzy satelitních snímků přinášejí pozoruhodné výsledky. Bývají ale velmi náročné. Proto se v těchto analýzách stále více uplatňují algoritmy strojového učení a umělé inteligence.

Jejich služeb mohou využít vědci, investoři, armády i vlády jednotlivých zemí. Tyto technologie ale zároveň představují strategickou výhodu, kterou je nutné si hlídat, což potvrzují i nedávné kroky americké administrativy.

Americká vláda nedávno změnila legislativu, která se dotýká softwaru pro trénování umělých inteligencí na analýzu satelitních snímků. Výsledkem úprav je, že tyto technologie spadají pod mnohá omezení, jimiž je v USA regulován vývoj zbraní. De facto to znamená, že je v USA považují za zbraň.

Nejen Project Maven

Umělé inteligence pro analýzu satelitních snímků mají pro USA zásadní vojenský význam. Představitelé americké armády si neustále stěžují, že Spojené státy sice získávají spoustu snímků a videozáznamů ze satelitů, ale stále trpí nedostatkem analytiků, kteří by je zpracovávali.

Zároveň v USA značně investují do softwarových nástrojů, které by pomáhaly s analýzou satelitních snímků lidským expertům. Známým příkladem takové technologie je Project Maven, vojenská umělá inteligence, která na snímcích detekuje změny v průběhu času anebo zajímavé objekty. To značně urychluje zpracování velkých objemů satelitních snímků.

O využití umělých inteligencí pro analýzu satelitních snímků nemá zájem jen armáda. Satelitní snímky intenzivně využívají například investoři a finanční analytici, kteří s jejich pomocí odhadují ekonomické trendy.

Zdravotníci a epidemiologové zase monitorují trendy týkající se zdraví a lékařské péče, zatímco občanské neziskové společnosti se satelitními snímky řeší rozmanité problémy dnešní doby, jako drancování přírodních zdrojů nebo etnické čistky.

Zmíněné legislativní změny nepochybně značně ovlivní vývoj umělých inteligencí pro analýzu satelitních snímků, ať už pozitivně či negativně. Mimo jiné by mohly podstatně zkomplikovat využití těchto inteligencí v civilní sféře.