Americké aerolinky musely uzemnit Airbusy A321neo. Důvodem bylo, že nápisy „Zákaz kouření“ nerozsvěcí posádka

Americká letecká společnost United Airlines v pondělí 12. února nakrátko uzemnila všechna svá nová letadla Airbus A321neo. Důvod je docela kuriózní a nemá nic společného s bezpečností. Souvisí s nápisy „Zákaz kouření“ („No Smoking“), které musí podle zákona z roku 1990 obsluhovat posádka letadla. Podrobnosti přinesl magazín Gizmodo.

Problém (nebo lépe řečeno „problém“) spočívá v tom, že v letadlech Airbus A321neo je nápis zakazující kouření na palubě ovládán softwarem. Je rozsvícený nepřetržitě po celou dobu letu, stejně jako v mnoha dalších typech letadel aerolinek United Airlines, takže ho posádka nemusí zapínat a vypínat.

A320neo nebyl na seznamu

V roce 2020 schválil americký Federální úřad pro letectví letecké společnosti United Airlines žádost o výjimku z nařízení, které vyžaduje, aby posádka letadla ovládala rozsvěcení nápisu ručně. Jedná se o poměrně obvyklý postup, který od roku 1990 využila celá řada aerolinek.

Je tu ale jeden problém. Udělená výjimka se vztahuje pouze na letadla, která společnost United Airlines v roce 2020 konkrétně uvedla ve své žádosti. Airbus A321neo na seznamu chybí, protože firma teprve nedávno obdržela první kusy, se kterými začala létat až v prosinci loňského roku.

Aerolinky v prohlášení potvrdily, že v pondělí dočasně uzemnily všech pět svých letadel Airbus A321neo do doby, než získají povolení přidat tato letadla do stávající výjimky. Z vyjádření však není jasné, proč United Airlines čekaly s podáním žádosti o výjimku pro letouny A321neo až do tohoto týdne.

„Jak zdůraznil Federální úřad pro letectví, nejedná se o problém, který by ovlivňoval bezpečnost. Našich pět letadel Airbus A321neo bylo v pondělí krátce mimo provoz, zatímco jsme tento problém řešili s FAA, což mělo za následek několik zpoždění, ale žádné zrušení letu, protože jsme ve snaze minimalizovat dopady na naše zákazníky přeřadili inkriminované lety na jiné typy letadel,“ uvedla společnost United.

Tak trochu zbytečný zákon

Mluvčí Federálního úřadu pro letectví následně sdělil, že agentura pracuje na rychlém vyřešení problému, který se netýká bezpečnosti a který společnost United nahlásila u svých letadel A321neo.

FAA výjimku schválil v roce 2020 s tím, že požadavek na rozsvěcení a zhasínání nápisu „Zákaz kouření“ byl zaveden v době, kdy bylo na některých letech v určitou dobu povoleno kouřit, ale předpisy se od té doby změnily.

„FAA se domnívá, že automaticky a nepřetržitě svítící nápisy 'Zákaz kouření' fungují z hlediska bezpečnosti jako nápisy 'Zákaz kouření', které mohou svítit pouze v určitou dobu,“ uvedl tehdy Federální úřad pro letectví ve zdůvodnění. „Nepřetržitě svítící nápis 'Zákaz kouření', který je čitelný pro každou osobu sedící v kabině, dosahuje účelu informovat cestující o zákazu kouření.“

Vzhledem k tomu, že kouření v letadlech je v USA nějakým způsobem zakázáno přinejmenším od 80. let minulého století – přičemž úplný zákaz kouření na palubě přišel v roce 2000 – se drakonický zákon, který určuje, kdo může v roce 2024 zapnout nápis „Kouření zakázáno“, zdá být skutečně směšný.