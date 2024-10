Americké aerolinky si objednaly 20 elektrických letadel Alice. Na baterku uletí víc než 800 km

Elektrifikace se pomalu dostává také do letecké dopravy, zejména díky startupům, které se snaží vyvinout plně elektrická letadla. Jedním z průkopníků tohoto směru je americká firma Eviation, která již přijímá objednávky na své devítimístné elektrické letadlo s názvem Alice. I přes náročný proces certifikace očekává, že se tato letadla objeví na obloze do konce této dekády.

Eviation Alice je letadlo určené pro krátké až střední trasy s maximálním doletem mezi 815 až 860 kilometry, což je optimální pro regionální lety. Pohon zajišťuje baterie s hmotností 3629 kilogramů a Alice může letět rychlostí až 462 kilometrů za hodinu, což sice není nejvyšší rychlost na nebi, ale tento fakt může vyvážit výrazně tišší a komfortnější let.

Objednávka dvaceti letadel

Floridské aerolinky UrbanLink Air Mobility již objednaly prvních deset letadel Alice s opcí na dalších deset kusů. Jejich ambicí je vytvořit síť plně elektrických letů mezi regionálními centry, jako jsou Miami, Los Angeles a San Juan v Portoriku.

Eviation se může pochlubit již více než 600 objednávkami na letadlo Alice, přičemž mezi zákazníky patří velké letecké společnosti, jako Air New Zealand, DHL nebo Cape Air. To ukazuje, že poptávka po udržitelné a zelené letecké dopravě roste, a to nejen ve Spojených státech, ale po celém světě.

První úspěšný let

V září 2022 proběhl první testovací let elektrického letadla Alice, které vzlétlo z Grant County International Airport ve státě Washington a během osmiminutového letu dosáhlo výšky 3 500 stop (zhruba 1 066 metrů). Krátký let ověřil základní letové schopnosti Alice a potvrdil, že technologie elektrických letadel může být životaschopnou alternativou ke konvenčním spalovacím motorům.

Eviation doufá, že certifikaci obdrží kolem roku 2028. To znamená několikaleté zpoždění proti původním plánům. Ještě před několika lety to vypadalo, že by Alice mohla být připravena do komerčního provozu již v roce 2025, ale kvůli technickým a regulačním překážkám byl tento termín odložen.

Elektrické létání se blíží

Další firmou, která posouvá hranice elektrické letecké dopravy, je Joby Aviation. Ačkoli se zaměřuje především na elektrické stroje s vertikálním startem a přistáním (eVTOL), zaznamenala úspěch s testovacím letem svého vodíkového letadla, které překonalo vzdálenost 841 kilometrů.

Jedním z hlavních důvodů, proč startupy jako Eviation či Joby Aviation získávají na popularitě, je rostoucí tlak na dekarbonizaci dopravy. Letecký průmysl je zodpovědný za značnou část emisí CO₂ a vlády po celém světě zavádějí přísné regulace s cílem snížit uhlíkovou stopu. Elektrická letadla se tak stávají jedním z možných způsobů, jak těchto cílů dosáhnout.

Zdroje: urbanairmobilitynews.com, techspot.com, aerotime.aero, flightglobal.com.