Americké fastfoody mají problém. Zaměstnanci jim hackují zmrzlinovače

Američané mají rádi zmrzliny. Průměrný obyvatel USA spořádá podle webu Statista 5-7 kilogramů zmrzliny ročně a podstatnou část tvoří točená zmrzlina z řetězců rychlého občerstvení.

Magazín Vice se nyní rozepsal o velkém hardwarovém hacku zmrzlinovačů v síti McDonalds, které dodává společnost Taylor.

Za útokem na mašiny tentokrát nestojí nikdo z Číny nebo Ruska, ale zpravidla sami zaměstnanci řetězců. Zmrzlinovače musejí kvůli vysoké poptávce neustále fungovat, to je ale problém, předpisy FDA (obdoba našich SZPI a SÚKL) jsou totiž přísné a podobné stroje zpracovávající potraviny se musejí pravidelně a důkladně čistit.

V podstatě se jedná o obdobu čistících cyklů každého lepšího podnikového kávovaru, který po určitém množství uvařených šálků kávy nebo podle časové periody ohlásí, že je třeba nitro stroje odvápnit.



Zmrzlinovače Taylor z fastfoodů jsou v zámoří terčem mnoha vtípků a memů, no a teď se přidal ještě jejich hacking

Podobná kontrola – ale mnohem přísnější – je zabudovaná i v řídícím softwaru zmrzlinovačů v síti McDonalds, u kterých vedle zadřeného čerpadla hrozí také průjem a salmonela.

Zaměstnanci-elektrokutilové však brzy přišli na to, že každý bezpečnostní systém má nějaká zadní vrátka – nějakou pojistku, no a platí to i o čistícím systému zmrzlinovačů Taylor.

V jejich nitru stačí propojit dva logické piny vodičem, čímž se bezpečnostní ochrana vypne. Zdánlivě bizarní kauza je nyní v zámoří relativně velké téma, podobných kutilů je totiž zjevně větší než malé množství, a tak před podobnými praktikami varuje jak výrobce, tak samotný McDonalds. Činí se také samotní inspektoři, kteří v takto upravených zmrzlinovačích objevili ledacos od bakterií po živý hmyz.