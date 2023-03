Americké letectvo bude předělávat nákladní letouny na nákladní roboty

V americkém letectvu se stále častěji prosazují autonomní technologie. Přitom nejde jen o drony, ale také o pilotované stroje, které jsou upravovány pro bezpilotní provoz. Tento trend se týká i velkých transportních letounů US Air Force, které by se brzy měly změnit na robotické letouny.

Americké letectvo nedávno udělilo kontrakt americké společnosti Reliable Robotics se sídlem v kalifornském Mountain View, jehož cílem je přeměna velkých vícemotorových tryskových transportních letounů na autonomní stroje. Robotický transportní letoun by měl sám zvládnout všechny fáze letu, od pojíždění na ranveji a startu až po přistání.

Mnozí mají stále tendenci uvažovat o ozbrojených silách jen jako o bojových jednotkách, které operují na bojištích. Moderní válčení mezi víceméně rovnocennými protivníky je ale natolik komplexní a závislé na nejrůznějších dodávkách materiálu, že spíše než o souboj vojáků, tanků a letadel jde o dechberoucí střetnutí logistických řetězců.

Jednou z klíčových složek amerických ozbrojených sil je flotila velkých transportních letounů, jako jsou třeba Lockheed Martin C-5 Galaxy a Boeing C-17 Globemaster III. Díky těmto letounů mohou Američané rychle dostat své vojáky a zbraně kamkoliv na světě, a pak je tam dál zásobovat vším potřebným.

Za rychlost se platí...

Zároveň jde ale o velice nákladnou záležitost, pokud jde o samotné letouny, jejich posádky a logistické zázemí. Piloty je nutné vycvičit, platit a také je nutné se starat o jejich bezpečí. Vojenské transporty nezřídka létají do oblastí, v nichž operuje protivník, který může tyto velké stroje ohrozit protileteckou palbou.

Ve snaze řešit stávající problémy vojenského transportního letectva US Air Force sázejí na zmíněnou spolupráci s Reliable Robotics, která by podle dostupných informací měla vést k pořízení velkých transportních letounů v robotické variantě. Myšlenka autonomních transportů není nová, ale její použití pro již existující velké tryskové transportní letouny ji posouvá na novou úroveň.

Pokud to bude fungovat, americké letectvo by získalo ještě kvalitnější logistický systém, aniž by museli zaškolovat více pilotů či vyvíjet zbrusu nové typy letounů. Autonomní transportní letouny by měly být vybaveny pokročilými systémy umělé inteligence, které zařídí přesnou navigaci, kvalitní řízení letu i pohotové reakce v krizových situacích. Lidé budou na robotické transporty jen dohlížet jako vzdálení operátoři.