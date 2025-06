Americké letectvo nasadí nové jaderné střely s plochou dráhou letu. Odolají rušičkám a budou částečně autonomní

Výzbroj hlavních světových velmocí představuje zvláštní mix nových a starých technologií z dob studené války. Typickým příkladem je legendární strategický bombardér B-52 Stratofortress, který pochází z padesátých let minulého století, a přitom stále představuje zásadní těžkotonážní letoun USAF.

Střely AGM-86 pro legendární bombardéry B-52

V osmdesátých letech se už zdálo, že bombardér zamíří do důchodu, nakonec jej ale Pentagon vyzbrojil strategickými podzvukovými střelami s plochou dráhou letu typu vzduch-země AGM-86b ALCM (Air-Launched Cruise Missile).



AGM-86B z pozdních let studené války

Střely mohly nést konvenční, ale také termonukleární hlavice W80 o síle 5 nebo 150 kilotun. Vzhledem k jejich dosahu přes 2 400 kilometrů by mohly bombardéry při vypuštění zůstat v bezpečné vzdálenosti od cíle a nemusely by čelit plné síle protiletadlové obrany protivníka.

AGM-181A Long-Range Standoff

AGM-86 slouží v letectvu dodnes, podle odborníků jsou už ale střely zastaralé a platí to i o jejich obslužné infrastruktuře; nemluvě o zranitelnosti rychle se vyvíjejícími elektronickými zbraněmi.

US Air Force proto ve spolupráci s Raytheon Technologies vyvíjejí jejího nástupce: střelu s plochou dráhou letu AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff). Měla by být odpalována nejen z bombardéru B-52, ale také se zbrusu nového bombardéru B-21 Raider.

AGM-181A nese nejnovější jadernou hlavici W80 Mod 4, kterou lze programovat na intenzitu exploze mezi 5 a 150 kilotunami. Váží pouhých 130 kilogramů a bude disponovat vylepšeným navigačním systémem odolným proti elektromagnetickým útokům i rušení GPS signálu. Střela by měla fungovat do značné míry autonomně a doletět do vzdálenosti přes 2 500 kilometrů.

AGM-181A LRSO se snad dostane do výroby v roce 2027 a zkraje 30. let se stane součástí výzbroje amerického letectva. Pentagon si objednal více než tisíc kusů. Kontrakt se vyšplhal na částku 16 miliard dolarů (kus přijde na 13,33 milionů dolarů) a dalších 7 miliard dolarů za údržbu a podporu po dobu 30 let.