Americké letectvo poprvé testovalo bojovou hlavici pro hypersonickou střelu

Lockheed Martin ve spolupráci s US Air Force vyvíjí hypersonický zbraňový systém AGM-183 ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Jde o kluzákovou střelu vypouštěnou z letadla, která je nejprve pomocí raketového stupně urychlena na Mach 7 nebo vyšší rychlost. V květnu 2021 se odehrál první úspěšný test raketového stupně střely ARRW, vypuštěného z letounu B-52.

US Air Force v těchto dnech oznámili, že uskutečnili další z klíčových testů, které jsou nezbytné pro úspěšný vývoj hypersonické střely ARRW. Byl to první test prototypu vysoce explozivní tříštivé bojové hlavice, která by měla být umístěna uvnitř kluzákové střely systému ARRW.

Šlo o takzvaný „arénový test“, který se uskutečnil v prostoru americké letecké základny Eglin Air Force Base na Floridě. Při tomto testu je munice obvykle obklopena bariérami a množstvím senzorů, které při explozi pořídí ohromné množství dat. Z nich je následně možné vyčíst velikost a sílu exploze, stejně jako dosah a množství vytvořených šrapnelů.

Řada zajímavých prvenství

Jak to v podobných případech bývá zvykem, letectvo neuvedlo moc podrobností. Není například jasné, kdy přesně k testu došlo. US Air Force ale zároveň zdůrazňuje, že tento test přinesl řadu zajímavých prvenství.

Unikátní byl design a konstrukce „arény“ pro arénový test, vybavení použité při testu, postupy při sběru dat o šrapnelech, a také zpracování získaných dat po testu. Podle Davida Spikera z jednotky letectva 780th Test Squadron, který byl manažerem testu, bylo vzhledem k výjimečné povaze a tvaru testované hlavice nutné použít řadu nových technologií a postupů.

Není také jasné, jakou technologii destrukce testovaná hlavice používá. Podle komentátorů může jít o hlavici odvozenou od hlavice Lethality Enhanced Ordnance (LEO) společnosti Northrop Grumman, ve hře jsou ale i jiné možnosti. Hypersonická zbraň by mohla likvidovat cíl už pouhou kinetickou energií, kterou nese díky ohromné rychlosti.

V takovém případě ale zasáhne jen cíl či cíle na velmi malé ploše. Vysoce explozivní tříštivá hlavice zajistí, že hypersonické střely ARRW bude možné používat flexibilně, proti širší škále cílů. Díky hypersonické rychlosti střely by šrapnely vytvořené explozí měly být ještě ničivější než za normálních okolností.