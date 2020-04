Americké letectvo rozmísťuje na základnách v zahraničí energetické zbraně

U. S. Air Force mají v tuto chvíli k dispozici nejméně tři různé zbraňové systémy, které spoléhají na směrovanou energii. Jde o laserové, respektive mikrovlnné systémy HELWS, PHASER a THOR. Americké letectvo je teď vyslalo, aby chránily letecké základny v zahraniční. Úkolem těchto systémů bude bránit prostor základny především před útoky dronů.

Laserový systém High Energy Laser (HELWS) vyvinula zbrojařská společnost Raytheon. Je instalovaný na terénním vozidle Polaris MRZR. Kromě účinného laseru je součástí systému pokročilý elektrooptický infračervený senzor, který je navržený pro detekci, identifikování a sledování dronů protivníka.

Systém by měl být schopný operovat s využitím standardní 220 V přípojky a měl by vypálit vždy několik desítek „střel“, než je nutné ho dobít.

Dalším energetickým zbraňovým systémem je vysokoenergetický mikrovlnný PHASER, jehož výrobcem je opět Raytheon. Jde o mikrovlnný radar, který je umístěný v přepravním kontejneru. Dokáže vyslat mohutný proud rádiových vln, který zcela zaplaví a zničí elektronické obvody dronu.

Stačí jediná mikrosekunda a....

PHASER potřebuje jedinou mikrosekundu na to, aby udělal z elektroniky dronu šrot. Útočný paprsek systému PHASER je spíše širší a má kónický tvar, takže jediný výstřel může zničit více dronů zároveň. Díky tomu je PHASER obzvláště slibný proti hejnům dronů.

Třetí ze zmíněných zbraní je Tactical High Power Operational Responder, čili THOR. Tento systém vyvinuli odborníci laboratoří Air Force Research Lab (AFRL) jako elektromagnetickou zbraň proti útokům hejn.

THOR se podobá systému PHASER v tom, že je rovněž instalovaný v přepravním kontejneru, a také využívá vysokoenergetické mikrovlny. Příprava systému k akci trvá asi 3 hodiny. Podle vyjádření tvůrců systému THOR jeho obsluha nevyžaduje žádný složitý trénink.

Útoky hejn levných dronů jsou dnes považovány za reálné riziko. S minimálními finančními náklady mohou ohrozit letouny a další systémy v ceně mnoha milionů dolarů. Pokud by došlo k útoku hejna dronů na některou z amerických základen a tento útok by zůstal nezpozorovaný, mohl by způsobit značné škody.

Mnozí experti se domnívají, že jen jenom otázkou času, kdy k takovému útoku na americké jednotky dojde. Systémy HELWS, PHASER a THOR budou na zahraničních základnách letectva nasazeny zhruba jeden rok.