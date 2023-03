Americké letectvo testuje ohebné rakety s technologií MUTANT pro vzdušné souboje

Moderní vzdušné souboje jsou stále náročnější, jak pro piloty, tak pro jejich stroje i výzbroj. Bojové letouny jsou stále rychlejší, obratnější a méně zachytitelné radary i dalšími přístroji. Pro protiletadlové střely je stále těžší zasáhnout cíl.

US Air Force testují nový koncept protiletadlových raket s pozoruhodnou technologií, která by měla zvýšit šance na úspěšný zásah v leteckém souboji. Jde o projekt Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology, čili MUTANT, který by měl umožnit raketám měnit tvar za letu podle potřeby.

Rakety s technologií MUTANT mají pohyblivou špici, kterou je tím pádem možné nastavit v požadovaném směru. Ve vývoji této technologie hrají klíčovou roli odborníci laboratoří Air Force Research Laboratory (AFRL), kteří v uplynulých šesti letech pracovali na potřebných dílčích technologiích.

Zároveň ale uvádějí, že technologie MUTANT vychází z výzkumu a experimentů, které sahají až do padesátých let.

V čem je MUTANT lepší než tradiční střely?

Dnešní rakety obvykle spoléhají na co největší dolet a obratnost. Problém je v tom, že ovládací prvky rakety, které zvyšují dolet, zároveň nepříznivě ovlivňují obratnost rakety a naopak. MUTANT vstupuje do těchto technologických vztahů a tlumí zmíněné nepříznivé vlivy.

Když tradiční protiletadlové střely zaměřují pohyblivý cíl, musí celá střela měnit směr letu. Střela MUTANT provádí korekci letu tím, že pohne špicí tak, aby více směřovala k cíli. Pohyblivá špice rovněž usnadňuje zaměřování cíle a také dovoluje v závěrečné fázi útoku lépe nasměrovat explozi bojové hlavice, která je u protiletadlových raket relativně malá.

V laboratořích AFRL vyvinuli elektronicky řízený ovládací systém pro pohyb špice rakety. Tvoří jej soustava kompaktních elektromotorů, ložiska, převody a nezbytné konstrukce. Systém MUTANT je přitom v hrubých rysech podobný pohyblivé trysce motoru letounu Lockheed Martin F-35 Lightning II ve variantě F-35B, která je schopná startu s krátkým rozjezdem a kolmého přistání (STOVL).

Podle AFRL byl v minulosti u podobných „morfujících“ technologií pro rakety problém s přílišnou velikostí, hmotností a nároky na energii. V případě systému MUTANT už ale jde o životaschopnou technologii.