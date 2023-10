Americké letectvo zavádí nový letoun EC-37B Compass Call pro elektronický boj

Moderní letecké a vlastně i pozemní bitvy, už nejsou zdaleka jen o projektilech, raketách a explozích. Stále častěji se objevují elektronické střety, které jsou obvykle pro lidské smysly jen málo postřehnutelné, ale jejich výsledky mohou být neméně devastující.

V elektronických bojích se uplatňují letouny pro elektronický boj. Na první pohled mohou vypadat neškodně, ale ve skutečnosti přetékají moderní elektronikou, která dokáže s protivníkovými systémy pozoruhodné věci. Je ale důležité, aby takové letouny byly opravdu moderní.

US Air Force mají od počátku osmdesátých let k dispozici flotilu 14 letounů Lockheed EC-130H Compass Call, speciálně vybavených pro elektronický boj. Jde o upravené vrtulové transportní letouny Lockheed C-130 Hercules, jejichž úkolem je narušovat komunikaci protivníka a provádět rozmanité ofenzivní elektronické operace proti zbraňovým, komunikačním a logistickým systémům.

Tyto letouny jsou jako žraloci v oceánu elektronické komunikace a přístrojů. Slouží už ale déle než 40 let. Procházejí sice vylepšováním, ale to nelze dělat donekonečna, aniž by postupně klesala bojová hodnota letounů, v tomto případě pro elektronický boj.

EC-37B Compass Call nastupují

Americké letectvo nedávno dostalo první z deseti objednaných letounů pro elektronický boj nové generace. Jejich označení EC-37B Compass Call je podobné předchozímu, ale ve skutečnosti jde o velmi odlišné stroje. Jsou to značně upravené bizjety, tedy menší proudové letouny Gulfstream G550, vyrobené společnostmi BAE Systems a L3Harris Technologies.

Subtilní Gulfstream je s délkou 29 metrů a rozpětím křídel 28 metrů menší a lehčí než Hercules. V důsledku toho jsou náklady na jeho provoz o zhruba polovinu nižší než u jeho předchůdce. Gulfstream je také rychlejší, má větší dolet a také se dostane do větší výšky. Vybavení nového letounu pro elektronický boj je samozřejmě mnohem pokročilejší.

Gulfstreamy by podle dostupných informací měly nastoupit do služby v polovině roku 2024, v rámci jednotky 55th Electronic Combat Group (ECG), která sídlí na letecké základně Davis-Monthan AFB v Tusconu, stát Arizona. Na elektronické válčení se klade stále větší důraz, takže tyto letouny určitě nebudou zahálet.