Americké ministerstvo energetiky oznámí průlom v oblasti jaderné fúze

US Department of Energy v průběhu dnešního dne (tzn. úterý 13. prosince) oznámí průlom v oblasti jaderné fúze. Alespoň podle listů Financial Times a The Washington Post.

Z prozatím dostupných infomací plyne, že američtí vědci z National Ignition Facility při kalifornské Lawrence Livermore National Laboratory údajně úspěšně provedli reakci, při níž vzniklo o 20 % více energie, než se spotřebovalo.

Tato zpráva však zatím nebyla potvrzena. Jedním z důvodů je skutečnost, že při nejnovějším pokusu byly zničeny některé měřící přístroje.

Inerciální termonukleární fúze

Dodejme, že ve výše zmíněné National Ignition Facility se odborníci snaží generovat energii pomocí tzv. „inerciální termonukleární fúze“.

V praxi to znamená, že vystřelují pelety obsahující vodíkové palivo do pole tvořeného téměř 200 lasery – což vede k sérii extrémně rychlých, opakovaných explozí.

Situaci budeme i nadále sledovat.