Americké námořnictvo nasadí nové torpédo, poprvé po desítkách let

Torpéda dnes představují spíše tradiční typ výzbroje. To ale neznamená, že by byla k ničemu a že by po nich nebyla poptávka. Americké námořnictvo plánuje brzy nasadit nové torpédo, a to po dlouhé době.

Momentálně nejvíce pokročilým standardně používaným torpédem US Navy je protiponorkové Mark 54 Lightweight Torpedo, jehož design vznikl v roce 1999. Jediným kandidátem je dnes přitom torpédo Very Lightweight Torpedo (VLWT) společnosti Northrop Grumman.

Torpédo VLWT bylo původně navrženo pro ochranu letadlových lodí proti útokům ponorek protivníka, jako antitorpédové torpédo. Mělo být vypuštěno při prvních známkách takového útoku a pak zneškodnit blížící se torpédo.

V současné podobě může být použito nejen hladinovými loděmi, ale i ponorkami nebo letouny. Zároveň může hrát roli jak obranné zbraně proti torpédům, tak i útočné zbraně, například proti ponorkám.

Během vývoje torpéda námořnictvo zrušilo koncept obranného systému letadlových lodí, v němž toto torpédo mělo hrát významnou roli. Northrop Grumman se ale rozhodli ve vývoji torpéda pokračovat. Teď je jeho výsledkem chytré multifunkční torpédo, do jehož elektroniky se podle typu mise těsně před vypuštěním nahraje příslušný software.

Na ponorky mohou útočit i malé platformy

V svém ofenzivním módu CRAW (Compact rapid attack weapon) je torpédo navrženo tak, že poskytuje možnost útočit na ponorky i malým platformám. Může být vypuštěno například z vrtulníku, hlídkového člunu a jiných malých lodí, ať už s posádkou anebo autonomních, i z ponorky.

Jakmile letoun či loď detekuje přítomnost ponorky protivníka, tak vypustí torpédo VLWT v módu CRAW do vody. Torpédo je vybavené soustavou senzorů, a s jejich pomocí ihned zahájí lovení cíle.

Defenzivní mód torpéda je označován jako CAT (Countermeasure anti-torpedo). V tomto módu může být torpédo opět vypouštěno z různých lodí a letounů, včetně vrtulníků.

Podle expertů je takový obranný systém zřejmě lepší a rozhodně mnohem flexibilněji, než původní plánovaný a nyní zrušený obranný systém pro letadlové lodě. Northrop Grumman věří, že zahájí výrobu torpéda VLWT za čtyři roky.