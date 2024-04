Americké námořnictvo sází na pozoruhodné elektronické atrapy LEED

V dnešní komplikované době, kdy se rizika objevují prakticky na každém rohu, musí i americké námořnictvo pečlivě zvažovat své priority. Nedávno zveřejnili svůj „seznam přání“ Navy FY 2015 Unfunded Priorities List, který zahrnuje nefinancované projekty v celkové hodnotě 2,2 miliardy dolarů.

Mezi těmito projekty se nachází i velmi zajímavý program Long Endurance Electronic Decoy (LEED) v ceně 110 milionů dolarů, který zahrnuje vývoj leteckého dronu s velmi speciálním účelem. Tento dron je pokročilou elektronickou atrapou, která se vydává za válečnou loď.

Zároveň může spolupracovat s dalšími systémy elektronického boje, například v obraně před přilétajícími protilodními střelami. Skupina zesíťovaných dronů LEED by mohla vytvořit celou „flotilu přízraků,“ která by měla zmást zbraňové i průzkumné systémy protivníka.

Velká výdrž a potřebné vybavení pro operace elektronického boje

Systém LEED vyvíjí skupina kontraktorů, v čele se společností Lockheed Martin. Jde o utajovaný program, takže k dispozici jsou jen omezené informace. Mělo by jít o levný autonomní dron s velkou výdrží, který ponese potřebné vybavení pro operace elektronického boje. Toto zařízení bude modulární, aby ho bylo možné rychle adaptovat na případné změny situace.

Vývoj elektronických atrap válečných lodí probíhá již několik let. Projekt LEED navazuje na projekt LEAP (Long Endurance Airborne Platform), jehož stopy sahají nejméně do roku 2019. Jde o projekt vývojářů námořnictva Office of Naval Research's (ONR), kteří kromě toho ve spolupráci s Naval Research Laboratory (NRL) uspořádali sérii testů levných malých dronů Netted Offboard Miniature Active Decoy (NOMAD).

NOMAD jsou rovněž drony určené speciálně pro elektronický boj. Testy proběhly v roce 2017 a zahrnovaly odpaly dronů z raketového torpédoborce USS Pinckney a lodi pro boj pobřežních vodách USS Coronado. Kromě toho, mnoho válečných lodí US Navy a dalších západních námořnictev v dnešní době využívá jako protiraketovou obranu dronům podobné australské elektronické návnady Nulka s raketovým pohonem.

Systém LEED by měl ve srovnání se systémem Nulka nejen mít podstatně delší výdrž v letu, což mu umožní operovat ve větší vzdálenosti od bráněné válečné lodi, ale také by měl nabídnout podstatně větší autonomii a schopnost operovat v hejnech zesíťovaných dronů.

