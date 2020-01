Americké námořnictvo shání pozemní variantu protilodní střely

Americké námořnictvo společně s námořní pěchotou usilují o to, aby získaly účinnou protilodní střelu, kterou by bylo možné odpalovat z pozemních zařízení. Významným kandidátem je přitom úspěšná a teprve před pár lety zavedená protilodní a také protizemní střela Naval Strike Missile, kterou vyvinula norská společnost Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Je to dnes jediná aktivně provozovaná protilodní střela nejnovější páté generace.

Námořníci a mariňáci chtějí s pomocí takových střel držet protivníky v uctivé vzdálenosti od břehů, ostrovů a pevniny Spojených států a jejich spojenců. Jde vlastně o moderní verzi klasického přístupu s mohutnou palebnou silou, která chrání souš před námořním útokem.

Vážné zhoršení vztahů mezi USA a státy, které disponují velkou armádou, jako je Čína nebo Rusko, vrátilo do centra pozornosti Pentagonu konvenční bojové prostředky, jako jsou námořní síly a také obrana proti nim.

V budoucnu se může stát, že americké síly budou operovat za komplikované situace v oblastech, kde bude nutné intenzivně bránit území, základny nebo vojenské jednotky proti útokům z moře. Takovou obranu by přitom mohly přinejmenším z části zařídit mobilní pozemní protilodní střely.

Bude to Naval Strike Missile?

Takovou střelou by se s velkou pravděpodobností měla stát norská střela Naval Strike Missile (NSM), na jejíž výrobě se dnes podílí americký gigant obranných technologií Raytheon. Jde o pokročilou protilodní střelu s plochou dráhou letu, která měří 3,95 metru a doletí vysoce podzvukovou rychlostí až do vzdálenosti zhruba 185 kilometrů.

US Navy v současné době instaluje střely NSM na pobřežní bojové lodi programu Littoral combat ship (LCS). Díky nim získají tyto lodi schopnost potopit loď protivníka za obzorem. Jako první byla těmito střelami vybavena loď USS Gabrielle Giffords.

Střela NSM může být odpálena z kontejneru na palubě lodi anebo třeba z mobilní odpalovací rampy. Při startu využívá raketový stupeň, který během pár sekund odhodí. Pak střelu pohání proudový motor Microturbo TRI-40. NSM se řítí jen pár metrů nad hřebeny vln a zároveň je vybavena technologií stealth, aby se vyhnula radarům protivníka. Když se přiblíží k cíli, tak podnikne sérii únikových manévrů, aby se vyhnula palbě obrany.

Ozbrojené síly Spojených států neměly ve své výzbroji takovou protilodní zbraň, která by ze souše mohla účinně zasáhnout proti námořním cílům, od 2. světové války. USA od té doby takovým zbraním nevěnovaly větší pozornost, když bylo jasné, že Sovětský svaz nemá k dispozici flotilu, co by ohrozila americkou pevninu, a že mnohem větší riziko představují jaderné zbraně. Teď se situace poněkud změnila.