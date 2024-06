Americké námořnictvo vyvíjí hypersonickou protilodní střelu HALO

US Navy mají zájem o účinné rakety, které by bylo možné používat proti hladinovým cílům. V rámci programu Hypersonic Air Launched Offensive Anti-Surface (HALO), známého též jako Offensive Anti-Surface Warfare (OASuW) Increment 2, vyvíjejí hypersonickou střelu primárně odpalovanou ze vzduchu. Měla by být účinnější než soudobé stealth protilodní střely AGM-158C LRASM.

Námořníci očekávají, že se střelami HALO budou operovat stíhací bombardéry Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Nasezeny by měly být v roce 2028. Velitelství Naval Air Systems Command (NAVAIR) poskytlo v březnu 2023 kontrakt v hodnotě 116 milionů dolarů na dotažení vývoje střely HALO společnostem Raytheon Missiles & Defense a Lockheed Martin.

Americké námořnictvo počítá s tím, že hypersonická střela jako HALO je nezbytná pro zvládnutí pokročilých námořních hrozeb v konfliktech s technologicky zdatným protivníkem, jaké lze očekávat třeba v případném střetu s Čínou v Pacifiku. Střely by měly vypouštět zmíněné Super Hornety startující z letadlových lodí a měly by mít dlouhý dosah.

I pro bojová plavidla a ponorky

Námořníci ale také plánují, že střely HALO budou mít k dispozici i bojová plavidla a ponorky. Hypersonický zbraňový systém by podstatně vylepšil jejich palebnou sílu. Střely HALO mohou v porovnání s dnešními raketami, které mají lodě a ponorky US Navy ve výzbroji, zasahovat vzdálenější cíle a zasahovat je větší rychlostí. Hyperonické útoky je také podstatně těžší zastavit.

Další možností, která se nabízí, je přizpůsobit tento hypersonický systém pro odpalování ze souše. Americká námořní pěchota už operuje s novými pozemními odpalovacími systémy pro rakety NSM (Navak Strike Missile) a Tomahawk, zatímco armáda a námořnictvo mají k dispozici pozemní systémy pro vypouštění Tomahawků a střel Standard SM-6 (ERAM).

Využití jednotného designu hypersonické střely HALO pro vypouštění ze vzduchu, z hladiny i pro vypouštění pod hladinou, stejně jako ze souše přináší řadu podstatných výhod. Zjednodušuje to dodavatelské řetězce a logistiku, což zase značně snižuje pořizovací cenu výsledných střel.