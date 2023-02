Americké stíhačky sestřelily další tři neidentifikovatelné létající objekty. O balóny prý patrně nešlo

Americké vojenské stíhačky v neděli sestřelily nad Huronským jezerem osmiboký létající objekt, informuje agentura Reuters. Podle Pentagonu jde o zatím poslední incident od okamžiku, kdy čínský (pravděpodobně špionážní) balón uvedl severoamerické bezpečnostní síly do stavu vysoké pohotovosti.

Jednalo se o čtvrtý létající objekt, který byl sestřelen nad Severní Amerikou v posledních deseti dnech. Generál amerického letectva Glen VanHerck, který je pověřen ochranou vzdušného prostoru USA, novinářům sdělil, že armáda nebyla schopna identifikovat, co jsou poslední tři objekty zač, jak se udržují ve vzduchu ani odkud pocházejí. „Nenazýváme je balóny, ale objekty,“ řekl VanHerck.

Je to prostě UFO!

VanHerck dodal, že nevylučuje, že by mohlo jít o mimozemšťany, ani že existuje jiné vysvětlení. „Nechám to na zpravodajcích a kontrarozvědce,“ řekl. Jiný představitel obrany, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity, následně uvedl, že armáda nezaznamenala žádné důkazy o tom, že by sestřelené objekty byly mimozemského původu.

Na příkaz prezidenta Joea Bidena sestřelila americká stíhačka F-16 objekt ve 14:42 místního času nad jezerem Huron na americko-kanadské hranici, uvedl v oficiálním prohlášení mluvčí Pentagonu brigádní generál Patrick Ryder. Ačkoli objekt nepředstavoval vojenskou hrozbu, mohl potenciálně narušit vnitrostátní letecký provoz, protože se pohyboval ve výšce 20 000 stop (6 100 metrů) a mohl mít špionážní schopnosti.

Objekt měl osmiúhelníkovou strukturu a byl pravděpodobně stejný jako ten, který byl nedávno zachycen nad Montanou v blízkosti citlivých vojenských objektů, což si vyžádalo uzavření amerického vzdušného prostoru. Armáda se pokusí objekt sestřelený nad Huronským jezerem vyzvednout, aby se o něm dozvěděla více.

Incident vyvolal otázky ohledně řady neobvyklých objektů, které se v posledních týdnech objevily na severoamerické obloze, a zvýšil napětí ve vztazích s Čínou. „Potřebujeme znát fakta o tom, odkud pocházejí, jaký je jejich účel a proč se jejich četnost zvyšuje,“ uvedla americká poslankyně Debbie Dingell, jedna z několika michiganských zákonodárců, kteří ocenili armádu za sestřelení objektu.

Střelnice na americkém nebi

Američtí činitelé identifikovali první objekt jako čínský špionážní balón a 4. února jej sestřelili u pobřeží Jižní Karolíny. V pátek 10. února byl nad mořem poblíž města Deadhorse na Aljašce sestřelen druhý objekt. Třetí objekt byl zničen v sobotu nad kanadským Yukonem a vyšetřovatelé stále pátrají po jeho troskách.

„Bezpečnost občanů je naší nejvyšší prioritou, a proto jsem se rozhodl nechat neidentifikovaný objekt sestřelit,“ řekl v neděli novinářům kanadský premiér Justin Trudeau. V tuto chvíli probíhá pátrání po troskách, které budou následně podrobeny zkoumání za účelem zjistit o objektu další informace.

Předseda většiny v americkém Senátu Chuck Schumer řekl americké televizi ABC, že se američtí představitelé domnívají, že dva z posledních objektů byly menší balóny než ten původní. Bílý dům pouze uvedl, že nedávno sestřelené objekty „se příliš nepodobaly“ čínskému balónu, a zopakoval Schumerův popis, že jsou „mnohem menší“. „Definitivně je budeme charakterizovat až po vyzvednutí trosek, na čemž pracujeme,“ uvedl mluvčí.

Republikánský zákonodárce Mike Turner, který působí ve výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů USA, naznačil, že Bílý dům možná přehnaně kompenzuje to, co označil za dřívější laxní monitorování amerického vzdušného prostoru. Republikáni kritizovali Bidenovu administrativu za její postup při vniknutí podezřelého čínského špionážního balónu a tvrdili, že měl být sestřelen mnohem dříve.