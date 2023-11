Americké velitelství speciálních operací potřebuje drony proti elektronickým systémům

Na dnešních bojištích hrají stále větší roli systémy pro elektronický boj. Mohou sloužit jak k obraně a narušovat ofenzivní akce protivníka, tak i k útoku na různé součásti protivníkových sil. V USA navíc oprávněně narůstá pocit, že Čína a Rusko mají k dispozici celou řadu systémů pro elektronický boj, které navíc neustále vylepšují. Těmto systémům je nutné čelit.

Probíhají diskuze o tom, jakou roli by v této nové situaci měly hrát americké speciální operace. Jejich vojáci i velitelé se již celá desetiletí soustředí na protiteroristické či protipovstalecké operace a podobné bojové akce nízké intenzity. Teď ale podle všeho přichází doba, ve které budou akutně hrozit střety s technologicky vyspělými protivníky.

Americké velitelství speciálních operací US SOCOM zjevně pozorně sleduje situaci během ruské invaze na Ukrajině. Neušlo jim, že je možné a někdy nejspíš docela snadné zlikvidovat velmi hodnotný systém pro elektronický boj malým šikovným kamikadze dronem.

Counter-Electronic Countermeasure Seeker

SOCOM nedávno oznámil, že hodlá pořídit speciální sebevražedné drony, které by fungovaly podobně jako protiradarové rakety. Takový dron by vyhledal systém pro elektronický boj protivníka a spolehlivě by ho zlikvidoval. Tento koncept označují jako Counter-Electronic Countermeasure Seeker, čili CECMS.

CECMS by měl být sofistikovaný a do značné míry autonomní systém, který bude možné instalovat na menší drony a další platformy. Bude sloužit k vyhledávání velmi specifických cílů, tedy systémů elektronického boje protivníka a navede na ně dron s explozivní výbavou. Zároveň bude životně důležité, aby dokázal rozlišit vlastní systémy elektronického boje, které nejspíš budou operovat ve stejné oblasti.

Na rozdíl od klasických protiradarových raket, které jsou obvykle masivní a bývají odpalované z bojových letounů, by drony proti systémům elektronického boje měly být mnohem praktičtější, malé a pokud možno přenosné jednotlivými vojáky, kteří by je odpalovali jako „sebevražednou munici“ (loitering munition), autonomně číhající na svou kořist.

SOCOM výslovně uvádí, že by systém CECMS měl fungovat s využitím dronů jako je izraelský sebevražedný dron Uvision Hero-120, s nímž už mají v amerických speciálních operacích zkušenosti nebo americký Altius 700, který je vysoce modulární a praktický. Mohl by se ale také stát součástí nikoliv dronů, ale velkých soustav senzorů, například pro řízení dělostřelecké palby, která by rovněž mohla zdatně ničit systémy pro elektronický boj.