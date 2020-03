Americké vesmírné síly vypustily první satelit v programu National Security Space

Nedávno založené americké vesmírné síly U. S. Space Force se pustily do práce. Ve čtvrtek 26. března 2020 úspěšně vypustily pokročilý komunikační satelit. Nosná raketa Atlas V režii United Launch Aliance (ULA) vzlétla ze startovací rampy komplexu Space Launch Complex 41 základny Cape Canaveral Air Force Station na Floridě.

Nákladem nosné rakety byl v tomto případě šestý a závěrečný satelit typu Advanced Extremely High Frequency, AEHF-6. Tyto satelity vytvořily konstelaci, která bude poskytovat komunikaci odolnou vůči rušení, včetně videa v reálném čase, mezi vrchním velením amerických ozbrojených sil a rozmístěnými americkými jednotkami.

Konstelace satelitů AEHF přijde Spojené státy na 1,1 miliard dolarů. Satelity postavila společnost Lockheed Martin. Účelem konstelace je nahradit stárnoucí konstelaci vojenských satelitů Milstar.

Satelity AEHF budou poskytovat pokrytí komunikací z geostacionární oběžné dráhy, ve výšce 35 700 kilometrů. Díky této oběžné dráze jsou satelity synchronizované s rotací Země, takže pokrývají stále stejnou část povrchu planety.

První start řízený americkými vesmírnými silami

Tento start byl v pořadí 83. pro nosné rakety Atlas V a celkem 11. pro rakety v konfiguraci 551. To je zatím nejvýkonnější používaná konfigurace rakety Atlas V, s pěti pomocnými raketami a druhým stupněm Centaur V1.V tomto případě nosná raketa vynášela náklad o hmotnosti 6 168 kilogramů.

Šlo o první start řízený americkými vesmírnými silami. Prezident Trump přitom zřídil tuto novou část amerických ozbrojených sil v prosinci 2019. Stejně jako je námořní pěchota součástí odboru námořnictva (Department of the Navy), operují vesmírné síly rámci odboru vojenského letectva (Department of the Air Force).

Podle představitelů Pentagonu U. S. Space Force nebudou rozmísťovat vojáky ve vesmíru, ale spíše se soustředí na satelity a další zařízení, která mají na starost komunikaci a průzkum.

Start rakety Atlas V se satelitem AEHF-6 byl druhým na mysu Canaveral od propuknutí pandemie koronaviru. Kosmická zařízení tedy navzdory obtížné situaci stále fungují. Je ale samozřejmě otázkou, jak to vypadat v následujících týdnech.