Americký FedEx bude přepravovat zásilky autonomním dronem s nosností přes 220 kilogramů

Americká kurýrní služba FedEx Express bude v příštím roce testovat nový stroj pro přepravu zásilek. Autonomní hybridně-elektrický nákladní dron od startupu Elroy Air nabízí nosnost až 500 liber (tj. cca 226 kg) a díky schopnosti kolmého startu i přistání nepotřebuje letiště ani další infrastrukturu.

Jeho úkolem bude přeprava balíků na střední vzdálenosti mezi firemními třídírnami. Zajímavostí je, že kalifornská firma Elroy Air se původně zaměřovala na autonomní letecké taxíky pro cestující, ale nyní se věnuje doručování nákladů.

Balíky přepraví autonomní dron

Testovací lety by měly začít v polovině roku 2023. Autonomní stroj Chaparral C1 bude létat v nízkých nadmořských výškách a zvládne doručovat náklad až do vzdálenosti 480 kilometrů. Dron drží ve vzduchu osm vrtulí, pohyb vpřed pak zajišťují další čtyři vrtule, přičemž všechny jsou poháněné elektrickými motory. Každá z vrtulí je ovládána nezávisle, což zajišťuje dobré manévrovací schopnosti za všech povětrnostních podmínek, včetně nárazového větru.

Nákladní dron dokáže přistát, uložit náklad, vyzvednout další a znovu vzlétnout. To vše během několika minut a bez nutnosti jakéhokoli lidského zásahu. Dle výrobce zvládne dopravit nejrůznější zboží do nakládacích doků pětkrát rychleji než konvenční metody.

Autonomní nákladní lety by mohly FedExu umožnit efektivnější přepravu zásilek mezi třídicími centry než pozemní dopravou. Chaparral C1 se zatím ještě nevyrábí a není známa jeho cestovní rychlost. Pokud bude však fungovat tak, jak je slibováno, mohl by být využit například k přepravě balíků z Fort Worthu do Oklahoma City.

Inovace v přepravě nákladů

Exponenciální růst elektronického obchodování zvýšil poptávku po spolehlivých a efektivních dopravně-logistických řešeních ve všech fázích přepravního řetězce. FedEx věří, že pokračující inovace a automatizace zvýší bezpečnost, efektivitu a produktivitu.

„Společnost FedEx byla postavena na inovacích a stále se snažíme hledat nové technologie, které by pomohly zlepšit logistické odvětví prostřednictvím vylepšení bezpečnosti, efektivity a služeb zákazníkům,“ řekl senior viceprezident pro globální plánování Joe Stephens.

Společnost Elroy Air založili v listopadu 2016 Dave Merrill a Clint Cope s cílem prozkoumat letecké aplikace, které by mohly být obsluhovány velkým bezpilotním letadlem. Podle časopisu Forbes se firmě podařilo do února 2019 získat investice v celkové výši 9,2 milionu amerických dolarů.

Původním plánem bylo vytvořit stroj pro letecké taxi, ale později se firma rozhodla, že vývoj nákladního dronu bude méně nákladný, stroj bude snadněji vyrobitelný a bude schopen rychleji splnit předpisy, což v konečném důsledku umožní, aby se dostal rychleji na trh.