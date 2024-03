Americký generál se obává, že Čína využije Měsíc k provádění vojenských úderů

Brigádní generál Anthony Mastalir ze Space Force se domnívá, že Čína možná nedodrží desítky let starou smlouvu, která své signatáře zavazuje k tomu, aby využívali vesmír pouze ku prospěchu celého lidstva.

„Z vojenského hlediska jsem zvědavý, zda existují útočné vektory, které jsme dosud neuvažovali, nebo které musíme vzít v úvahu?“ konstatoval.

Vzhledem k tomu, kolik satelitů má americká armáda a nespočet dalších subjektů ze státní i soukromé sféry v kosmu, jistě má smysl se obávat, že je někdo dříve či později zkusí vyřadit z provozu. Otázka k zamyšlení zní: odkud?

Útok z Měsíce?

Kromě naší planety jsou totiž ve hře i jiné možnosti. Mastalir během svého projevu na konferenci pořádané neziskovou organizací Aerospace Corporation konkrétně zmínil Měsíc, z něhož by jednoho dne podobný úder rovněž mohl být veden.

Jak informoval Bloomberg, Čína tyto úvahy podle očekávání odmítla a obratem obvinila USA z „používání takzvaných hrozeb od jiných národů coby záminky k rozšíření vlastní vojenské síly“.

Vybudovat lunární základnu samozřejmě chtějí i Spojené státy, avšak jde o to, komu se na naší přirozenou družici podaří dostat dřív. „Země, která přistane jako první, bude mít schopnost vytvořit precedens pro to, zda budoucí aktivity na Měsíci budou prováděny otevřeně a transparentně nebo restriktivnější způsobem,“ konstatoval nedávno předseda House of Representatives Committee on Science, Space and Technology Frank Lucas.