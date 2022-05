Americký Kongres jednal o UFO. Že jde o mimozemšťany, je jen jedna ze čtyř možností

Americký Kongres, tedy nejvyšší zákonodárný orgán, poprvé po více než 50 letech jednal o neidentifikovatelných létajících objektech – UFO. Slyšení navázalo na odtajněnou zprávu, kterou loni v červnu vydala pracovní skupina ministerstva obrany, a na zřízení stálého úřadu pro UFO (v USA se používá zkratka UAP – Unidentified Aerial Phenomenon) v Pentagonu.

„Ačkoli je nesporně dobrou zprávou, že Kongres konečně bere toto téma vážně, samotné slyšení neudělalo dost pro to, aby zpochybnilo jeden z nejvíce omezujících aspektů, pokud jde o pochopení UFO: vnímat je téměř výhradně jako záležitost vojenského zájmu“, konstatuje zpravodajská televizní stanice NBC News.

UFO v Kongresu

Ačkoli poslanec André Carson, který slyšení vedl, v úvodu prohlásil, že jeho cílem je prozkoumat tuto problematiku jako „hrozbu pro národní bezpečnost i jako zájem, který je pro americkou veřejnost velmi důležitý“, další průběh se zaměřil zejména na bezpečnost a zpravodajství. „UFO je nevysvětlitelné, to je pravda,“ řekl Carson ve své úvodní řeči. „Ale je skutečné.“

Posun k bezpečnosti a zpravodajství nebyl překvapivý vzhledem k tomu, že se slyšení konalo před sněmovním podvýborem pro boj proti terorismu, kontrarozvědce a šíření zbraní hromadného ničení. Mezi hlavními účastníky byli náměstek ministra obrany pro zpravodajství a bezpečnost Ronald Moultrie a náměstek ředitele námořní rozvědky Scott Bray. Příznačné je, že po veřejném slyšení následovalo ještě slyšení utajované, jež probíhalo za zavřenými dveřmi.

Ať už se záhadné létající objekty nazývají jakkoli, zdá se, že je Kongres hodlá brát vážně. „Zprávy o UFO existují již desítky let, a přesto jsme dosud neměli řádný způsob, jak je nahlásit – bez stigmatizace – a jak je vyšetřit,“ řekl ve svém vystoupení kongresman a předseda výboru pro zpravodajské služby Adam Schiff. „To se musí změnit.“

Slyšení byla první svého druhu od roku 1970, kdy americké letectvo ukončilo projekt Modrá kniha – vlastní 22 let trvající vyšetřování neidentifikovaných létajících objektů. Tehdy, stejně jako nyní, bylo účelem otevřeného fóra věnovat pozornost veřejnosti – a poskytnout veřejné odpovědi – záhadě, která stejnou měrou vyvolává fascinaci, zmatek a znepokojení.

Že by to byli mimozemšťané?

Výbor zkoumal čtyři možná vysvětlení. Nemuselo by jít vůbec o nic – jen o chyby v senzorech nebo jiných přístrojích, ačkoli v některých případech jsou zdrojem informací vojenští piloti, kteří přísahají na to, co viděli.

Mohlo by jít o nové zbraňové systémy nebo jiné technologie testované zahraničními protivníky, jako je Rusko nebo Čína – o obou je známo, že pracují na hypersonických systémech schopných létat pětinásobnou rychlostí zvuku nebo rychleji. Je také možné, že se jedná o pozorování utajované americké technologie. A samozřejmě by teoreticky objekty mohly být i mimozemského původu.

„Nikdo neví, zda existuje mimozemský život,“ řekl kongresman Peter Welc. "Vesmír je velký a bylo by dost troufalé dělat pevný a rychlý závěr.“ Zástupce ministerstva obrany uvedl, že tuto myšlenku nevylučuje a že ministerstvo bude upřímné, pokud najde nějaké důkazy, které by mimozemské vysvětlení podporovaly.

„V naší vládě existují složky, které se zabývají hledáním života na jiných místech,“ řekl Ronald Moultrie. „Naším cílem není potenciálně něco zakrýt, pokud něco najdeme; jde o to pochopit, co tam může být a prozkoumat, co to pro nás může znamenat z hlediska obrany.“ V takovém případě je podle něj „transparentnost skutečně velmi důležitá pro veřejnou potřebu“.

Nedívejme se na UFO jen jako na hrozbu

Přinejmenším od druhé světové války hlásí piloti pozorování podivných objektů pohybujících se po obloze. Loňská zpráva se zaměřila na incidenty, které byly zaznamenány v posledních dvou desetiletích. Patřily mezi ně i výpovědi pilotů o neidentifikovaných vzdušných plavidlech, která se chovala způsobem, jež „není z tohoto světa“. Jinými slovy, způsoby, které se značně vymykají jakékoli známé technologii v arzenálu Spojených států nebo jejich hlavních vojenských rivalů – Ruska a Číny.

V loňském roce pověřil senátor Marco Rubio ředitele námořního zpravodajství, aby vypracoval utajovanou i neutajovanou zprávu o neidentifikovatelných létajících objektech pozorovaných příslušníky armády. Výsledky však byly zklamáním a jen málo přispěly k tomu, aby se vyloučilo, nebo potvrdilo, zda tato plavidla mohla být mimozemského původu, a to přesto, že se v naprosté většině případů potvrdilo, že se jedná o objekty, jejichž povahu nelze ověřit.

Úterní veřejné slyšení se ukázalo být stejně nepřesvědčivé jako loňská zpráva, mimo jiné i proto, že mnoho odpovědí bylo možné poskytnout pouze během utajované části slyšení. Ukázalo se například, že jeden incident (ze zhruba 400, které nyní pracovní skupina vyšetřuje) byl identifikován jako dron.

Aby bylo možné skutečně přijít na kloub tomu, co předseda zpravodajského výboru Sněmovny reprezentantů Adam Schiff nazývá „jednou z největších záhad naší doby“, měl by Kongres a zbytek vlády vnímat problematiku UFO jako zásadně vědeckou záležitost, a ne pouze jako věc vojenského zpravodajství. „Musí investovat odpovídající finanční prostředky a další zdroje do zkoumání něčeho, co by mohlo významně ovlivnit naše chápání vesmíru.“ konstatuje NBC News.