Americký Pentagon by mohl během nadcházejících měsíců uskutečnit nový jaderný test

Jestli americké ministerstvo obrany dostane zelenou, tak by podle vyjádření jeho představitelů mohlo uskutečnit nový podzemní test jaderné zbraně během několika měsíců.

Drew Walter, který má v Pentagonu na starosti záležitosti kolem jádra jedním dechem dodává, že v tuto chvíli se nic nemění na americké politice netestování jaderných zbraní.

Nicméně, podle dostupných zpráv probíhá ve vedení Pentagonu výměna názorů o možnosti uskutečnění takového testu. Jak nedávno uvedl Walter, v Pentagonu prozatím dospěli k závěru, že kdyby velení, tedy podle všeho americký prezident, vydalo pokyn, že je žádoucí udělat jaderný test, ať už kvůli vývoji nových zbraní anebo z geopolitických důvodů, tak by k tomu mohlo dojít až překvapivě rychle.

Podle Waltera se americké vládní agentuře National Nuclear Security Administration (NNSA), která dohlíží na stav a údržbu jaderných zbraní, podařilo dodržet dřívější požadavky na to, aby bylo možné navázat na předešlé testy jaderných zbraní.

Dosud poslední byla Operace Julin

V podstatě to znamená, že mají k dispozici lokalitu, která je připravená na podzemní jaderný test. Walter dodává, že by to bylo možné zvládnout během pár měsíců, se zjednodušenou diagnostikou a sběrem dat z takového testu.

Spojené státy uskutečnily své zatím poslední jaderné testy v letech 1991 a 1992, kdy se v rámci Operace Julin odehrálo 7 jaderných testů o síle do 100 kilotun. USA poté podepsaly Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek a ukončily jaderné testy. Zároveň ale USA a spolu s nimi ještě další země (Čína, Egypt, Indie, Írán, Izrael, Pákistán a Severní Korea) tuto smlouvu doposud neratifikovaly.

Americký Pentagon tímto postupem reaguje na prohlášení amerického ministerstva zahraničí z letošního dubna, v němž USA obvinili Čínu a také Rusko, že provádějí experimenty s jadernými zbraněmi, které odporují americké politice jaderných experimentů s nulovým výtěžkem (zero-yield standard). Pokud to tak skutečně je, tak se Spojené státy dostávají do nebezpečné situace, na kterou budou muset adekvátně zareagovat.