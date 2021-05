Americký senátor nevěří, že všechna dosud pozorovaná UFO byla pozemského původu

Americký senátor Martin Heinrich nevěří, že všechna dosud pozorovaná UFO byla pozemského původu. Uvedl to během zdánlivě improvizovaného rozhovoru pro TMZ.

„Pokud existuje zahraniční vláda, která by měla tyto druhy schopností, myslím, že bychom viděli i další indikace pokročilé technologie,“ konstatoval přesvědčeně.

„Nedokážu si představit, že to, co bylo popsáno nebo zobrazeno v některých videích, patří jakékoli vládě, o níž vím.“

Podle Heinricha současně platí, že mimozemšťané by představovali mnohem větší bezpečnostní hrozbu než např. drony či jiná podobná zařízení, která by do vzdušného prostoru USA vyslala nějaká cizí země.

Devětačtyřicetiletý politik nicméně rychle dodal, že všechny tyto úvahy jsou pouze spekulativní. „Nemám tušení, co to je... ale myslím, že bychom na to měli přijít.“