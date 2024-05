Americký startup cvičí houby, aby se živily odpadky a vytvářely opětovně použitelné suroviny

Staré pneumatiky a stavební odpad často končí na skládkách bez jakéhokoli dalšího užitku. Tuto skutečnost chce změnit americký startup Mycocycle, který k recyklaci využívá houby. Zakladatelka a generální ředitelka Joanne Rodriguez řekla magazínu TechCrunch: „Vycvičíme houby, aby se živily odpadky a vytvářely obnovitelné suroviny na biologické bázi.“

Firma chce tímto způsobem řešit problém s odpady. Zaměřuje se primárně na průmyslové odpady, jako například stavební materiály, které tvoří třetinu světového objemu odpadů – dvakrát více než pevný komunální odpad. Průmyslové materiály se často vyrábějí z plastových polymerů a ropných chemikálií, přičemž jejich uvedení na trh vyžaduje velké množství energie.

Houby rozkládající odpad

Patentovaný proces využívá přirozené funkce hub k přeměně stavebního odpadu na suroviny použitelné ve stavebnictví. „Houby jsou přírodní čističe a stavitelé. Jejich myceliální sítě jsou velice účinné, snižují toxicitu materiálů a zároveň je přeměňují prostřednictvím biosorpce, biokonverze a biodegradace.“ uvádí na oficiálním webu.

Mycelium (podhoubí – shluk vzájemně propletených vláken, který je charakteristický zejména pro houby) je tvořeno přirozeně se vyskytujícím materiálem, který je odolný proti ohni a vodě, má dobré izolační schopnosti, je odolný a lehký. Může se tak stát surovinou použitelnou ve stavebnictví.

Mycocycle využívá kořenové struktury hub ke spotřebovávání a odstraňování toxinů ze stavebního odpadu a k výrobě ekologicky bezpečných a nezávadných stavebních surovin. Produkty, označované jako MycoFILL, MycoFIBER a MycoFOAM, mohou snížit potřebu získávání primárních surovin z přírody i plastových polymerů.

Tímto způsobem lze recyklovat celou řadu materiálů, jako je sádrokarton, koberce, guma nebo asfalt. Jde o poměrně jednoduchý proces. Během prvního týdne je nashromážděn odpad, do kterého jsou následně vysazeny ligninolytické houby, známé též jako houby bílé hniloby.

Základem jsou ligninolytické houby

V přírodě se těmto houbám daří zejména na odumřelém listí a dřevě, ale houby společnosti Mycocycle byly vybrány pro jejich schopnost rozkládat materiály vyrobené pomocí ropy a plynu. Startup využívá k nalezení těch nejvhodnějších hub přirozený výběr a rozhodl se je geneticky neupravovat.

Když se houby pustí do práce, rozkládají odpadní organické látky tím, že je prorostou svým podhoubím. To je tvořeno chitinem, tedy stejnou látkou, kterou používá hmyz ke stavbě svého exoskeletu. Když se podhoubí dostane do kontaktu s molekulami na bázi uhlíku, rozkládá je a využívá je jako zdroj potravy ke svému růstu.

Jakmile je cyklus dokončen, následuje usmrcení hub, které má zajistit, že nebudou dále růst. Během tří až pěti týdnů tak z odpadu vzniknou opětovně použitelné materiály. Konečným výsledkem je produkt, který lze prodat, a nikoli odpad, jehož skládkování nebo likvidace stojí nemalé peníze.

Rodriguez uvedla, že houby Mycocycle mohou zpracovávat širokou škálu odpadů, včetně papíru, gumy a nylonu. Při nedávné demonstraci předvedli pěstování hub na sádrokartonovém odpadu, který zbyl ze stavby datového centra Meta.