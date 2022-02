Americký tank M1A2 Abrams úspěšně otestoval obranu proti hacknutí

Dnešní armády by měly počítat s tím, že v případných konfliktech sehraje stále významnější roli elektronické válčení. Lze očekávat, že elektronické a kybernetické útoky budou směřovat nejen na komunikace a infrastrukturu, ale také přímo na bojové systémy, včetně obrněných vozidel, která jsou v současné době doslova prošpikována elektronikou.

Obrněnci přitom obvykle nejsou na podobné útoky připraveni, protože jejich design pochází z dob, kdy elektronické hrozby nikdo nebral vážně.

Americké armádní výzkumné centrum Ground Vehicle Systems Center (GVSC) nedávno ohlásilo úspěšný test nového systému pro kybernetický boj, který by měl chránit pozemní vozidla před kybernetickými útoky.

Test byl součástí vojenského cvičení s příhodným označením Cyber Cyclone, které proběhlo v září 2021 v prostoru Yuma Proving Ground v jihozápadní Arizoně, jako součást větší akce Project Convergence ’21, zaměřené na propojování jednotlivých systémů a jednotek při bojových operacích.

1553 Bus Defender v akci

V tomto testu byl tank M1A2 Abrams vybaven systémem 1553 Bus Defender společnosti Peraton. Jde o sofistikovaný systém detekce kybernetického útoku a také jejich prevence.

Měl by si poradit s útoky, které směřují datovou sběrnici obrněnce, co hraje klíčovou roli v přenosu dat mezi jednotlivými elektronickými systémy vozidla, stejně jako v přenosech dat mezi vozidlem a satelity, mimopalubními senzory, komunikačními systémy, jinými zbraňové systémy, autonomními vozidly a drony a podobně. Pentagon a také například NASA stále ještě používají sběrnici MIL-STD-1553, která vznikla v polovině sedmdesátých let. Je to podstatná slabina.

Jak uvádí Jeffery Jaczkowski z vedení centra GVSC, „prostě a jednoduše, vojenská vozidla jsou zranitelná kyberútoky. Jsou to vlastně kupy počítačů na kolech nebo pásech“. Během cvičení odborníci GVSC vytvářeli simulované kybernetické údery, které mířily z vnějšku na datovou sběrnici tanku Abrams. Bližší informace o těchto útocích nebyly zveřejněny.

Když byl aktivován systém 1553 Bus Defender, dokázal ubránit tank proti všem těmto útokům, aniž by současně došlo k narušení plné funkčnosti a přístupnosti jednotlivých elektronických systémů tanku.

Podle vyjádření armády sice nešlo o první test uvedeného systému s vojenskou platformou, ale bylo poprvé, kdy takový test proběhl v operačně relevantním prostředí. Jak je v podobných případech obvyklé, získaná data přispějí k dalšímu výzkumu a vývoji systému obrany vozidel proti kybernetickým útokům.