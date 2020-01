Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zakáže skoro všechny příchutě do e-cigaret. Mohou být nebezpečné

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA) hodlá zakázat prakticky všechny příchutě do elektronických cigaret s výjimkou tabákových a mentolových. O opatření, které se dotkne zejména příznivců ovocných příchutí, s předstihem informuje deník The Wall Street Journal, který se odvolává na „dobře informované zdroje“.

Zákazu předcházelo zvýšení minimálního věku na nákup tabákových výrobků a elektronických cigaret z původních 18 na stávajících 21 let. Restrikce přicházejí po vlně úmrtí několika desítek pacientů na následky plicních onemocnění, souvisejících s takzvaným vapováním. Dosavadní výzkum však spojuje poškození plic s acetátem vitamínu E, vyskytujícím se zejména v náplních obsahujících THC.

Čeho se zákaz týká?

Dle dostupných informací se zákaz týká kapslí a tobolek s ochucenou náplní, používaných v některých typech elektronických cigaret – například v produktech firem Juul či NJOY. Neměl by se ale týkat příchutí, jež si příznivci vapování mohou sami míchat, což je svým způsobem poněkud paradoxní.

Když prezident Donald Trump v úterý naznačil, že se jeho administrativa hodlá zabývat stoupajícím používáním vapingových produktů u mládeže a nedávnými zdravotními obavami spojenými s těmito výrobky, naznačil, že zákazy příchutí budou jen dočasné.

„Jak víte, stáhneme příchutě – na nějakou dobu a určité příchutě,“ řekl Trump novinářům. „Budeme chránit naše rodiny, budeme chránit naše děti a budeme chránit průmysl. Doufejme, že pokud bude vše v pořádku, vrátí se na trh velmi rychle.“

Zatím jen mírně – blíží se volby

V očekávání zákazu stáhl výrobce Juul z trhu svůj nejoblíbenější produkt používaný mezi dospívajícími – elektronickou cigaretu s diskrétním designem ve stylu flashdisku. Kromě toho již v říjnu uplynulého roku vyřadil všechna svá nementolová a netabáková aromata.

Zpráva The Wall Street Journal naznačuje, že stávající stav představuje kompromis mezi požadavky Trumpovy administrativy a tabákovým průmyslem. Americký prezident se tím před letošními volbami vyhýbá širšímu zákazu všech ochucených příchutí, jak ho původně navrhovala jeho administrativa.