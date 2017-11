Američtí mariňáci brzy dostanou phasery. Vypadají skoro jako ty ze Star Treku!

Americká armáda si podle všeho oblíbila Star Trek. Mariňáci totiž brzy dostanou nové zbraně, které jsou docela podobné phaserům, základním zbraním ve světě příběhů Star Treku. Přesněji řečeno, jsou jako phasery v nesmrtícím nastavení. Zeleným paprskem nové zbraně je možné varovat přátele anebo odstrašit protivníka, aniž by bylo nutné vystřelit jediný náboj.

Touto novou zbraní je Ocular Interrupter System (OIS). Podle Ryana Smithe z vedení programů pro ochranu jednotek Marine Corps Systems Command jde o zařízení se zeleným paprskem, které využívá technologii laserového měřiče vzdálenosti. Po zaměření protivníka je možné zelené světlo zesílit tak, aby sice neoslepilo, ale mělo odstrašující účinek.

Ocular Interrupter System lze namontovat na útočnou pušku M16 nebo její zkrácenou verzi, karabinu M4. Rovněž je možné „phaser“ používat samostatně. Klíčovou součástí systému je pokročilé zařízení Glare Recoil nonlethal Hail and Warning s nesmrtícím zeleným paprskem.

Výrobcem zařízení je americká společnost B.E. Meyers & Co., Inc. se sídlem v Redmondu, stát Washington. Podle dostupných údajů mají kontrakt s americkou armádou v hodnotě 49 milionů dolarů.

Mariňáci původně požadovali systém, který by operoval do vzdálenosti 500 metrů. Podle mluvčí společnosti B.E. Meyers je ale paprsek zařízení Glare Recoil viditelný na mnohem větší vzdálenost, přes 25 kilometrů.

Jednotky námořní pěchoty by v příštích měsících měly dostat 144 „phaserů“ a počátkem roku 2019 by jich měly mít k dispozici celkem 1 848. Jako první je dostanou mariňáci expedičních uskupení Marine Expeditionary Units a dvou rezervních jednotek vojenské policie Law Enforcement Battalions.

Nový Ocular Interrupter System nahradí hned dva stávající systémy najednou: “MiniGreen” Glare Mout 532P-M a A-9/P Green Beam Dazzling Laser. Ty se používaly déle než sedm let.

Ocular Interrupter System dovede automaticky odhadnout, jaké množství světla potřebuje k osvícení zvoleného cíle anebo pro světelný útok, který má odstrašit protivníka, aniž by ho trvale oslepil. Tato nová výbava by měla rozšířit možnosti reakce mariňáků, když chtějí minimalizovat ztráty mezi civilisty a také omezit vedlejší škody.

Zdroj: Marine Times, Foto: B.E. Myers & Co., Inc.