Američtí mariňáci by v budoucnu měli protilodními střelami potápět plavidla protivníka

Námořní pěchota Spojených států často společně cvičí s námořnictvem, a také obvykle útočí z moře. V boji mají k dispozici vojáky, bojová vozidla, tanky, vrtulníky i letouny. Jde o elitní jednotky, které bývají nasazovány na prolamování obrany protivníka. Nicméně, námořní pěchota doposud neměla prostředky, které by mohla nasadit proti lodím.

To by se brzy mělo změnit. Jak nedávno uvedl generál Tracy W. King, šéf útvaru Expeditionary Warfare námořní pěchoty USA, námořní pěchota by se měla změnit z útvaru podporovaného námořnictvem na sílu, která naopak bude sama námořnictvo podporovat. Stručně řečeno, američtí mariňáci budou potápět lodě protivníka.

Jednotky námořní pěchoty by měly získat pokročilé protilodní střely, jako je například Naval Strike Missile od norské společnosti Kongsberg Defence Systems. Tyto přesně a efektivní zbraně by měly být umístěny na expedičních základnách mariňáků, odkud by mohly útočit na lodě protivníka.

Síla je v distribuovaných námořních operacích

Podle Kinga je budoucí síla námořní pěchoty v distribuovaných námořních operacích. Takové operace mají výhody velkých operací, ale zároveň jsou ušetřeny nevýhod, jaké přináší nahromadění jednotek.

V těchto pobřežních operacích by námořní pěchota zasahovala v místě a čase, který si sama vybere, přičemž oceán pro ně představuje manévrovací prostor.

Takové strategii je podle plánovačů námořní pěchoty jen velmi obtížné čelit. Během těchto operací by si jednotky společných sil námořní pěchoty a námořnictva US Joint Force měly udržet velkou bojovou sílu, i když nebudou koncentrované do určité oblasti. K tomu patří i schopnost ohrozit či případně potopit lodě protivníka.

Pro Kinga jsou klíčovým nástrojem pro distribuované námořní operace lehké výsadkové lodě Light Amphibious Warship (LAW), které intenzivně vyvíjí US Navy. Tyto lodě by přitom neměly nahradit velké výsadkové lodě, které teď využívá námořnictvo, ale jejich účelem v US Navy bude právě podpora distribuovaných námořních operací.

Změn by se ale měly dočkat i velké výsadkové lodě amerického námořnictva, obzvláště lodě třídy San Antonio, které se označují jako „amphibious transport dock“. King by uvítal, kdyby u těchto moderních lodí došlo ke zvýšení bojové síly.