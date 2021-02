Američtí mariňáci připravují autonomní čluny plné sebevražedných dronů

US Marine Corps v současné podobě představují vysoce mobilní, obojživelnou a elitní údernou sílu, kterou mohou Spojené státy velmi pohotově nasadit kdekoliv na světě. To ale neznamená, že by mariňáci nepotřebovali nové technologie, například kvůli palebné podpoře obojživelných operací.

Právě v této době mariňáci pracují na vývoji nového typu člunu, kterým by měl takovou palebnou podporu poskytnout. Jde o autonomní čluny, které budou vyzbrojeny sebevražednými drony, čili „číhající municí“ (anglicky loitering munition).

Staví je americká loďařská společnost Metal Shark. Čluny budou sloužit jako autonomní platformy palebné podpory, které v případě potřeby vyšlou třeba celá hejna sebevražedných dronů.

Budoucí bojiště: Jihočínské moře

Současně je už více méně známo, že tyto čluny by měly být nasazeny především v případném konfliktu s Čínou. Tím pádem je určené i budoucí bojiště, tedy Jihočínské moře. Zdá se, že mariňáci plánují použít taktiku osvědčenou v bojích v Pacifiku za 2. světové války.

Američané tam tenkrát „skákali“ z ostrova na ostrov a postupně se blížili k Japonsku. Teď by chtěli postupovat z jednoho opevněného čínského ostrova na druhý, i když je otázkou, na kolik by se jim vyplatilo bojovat minulou válku.

V bojích o ostrovy a ostrůvky se určitě bude hodit palebná podpora. Zároveň se tam ale příliš neuplatní tanky a pozemní obrněná technika. Ostrovy jsou příliš malé a tanky příliš těžké a cenné.

Mariňáci sice mají helikoptéry a letouny, na čínských ostrovech ale bývá protiletecká obrana, která by mohla takové letecké síly rychle zredukovat. Podobně to platí i pro větší hladinové lodě. To je příležitost pro čluny se sebevražednými drony.

Cíle na souši i na moři

Čluny, které staví společnost Metal Shark, nesou označení LRUSV (podle anglického long range unmanned surface vehicle). Časem mají vytvořit síť člunů bez lidské posádky, které budou plout na velké vzdálenosti a převážet sebevražedné drony na místa určení. „Číhající munice“ přitom může zasahovat cíle na souši i na moři.

Jak by vypadalo nasazení takových člunů s drony v akci? Těsné před zahájením obojživelného útoku flotila vypustí několik člunů LRUSV. Ty se nenápadně přiblíží k místu útoku z různých stran a budou sledovat situaci pomocí senzorů a průzkumných dronů.

Jakmile se vojáci vylodí, tak čluny vypustí sebevražedné drony, které budou číhat ve vzduchu nad bojištěm. Když postupující mariňáci označí nějaký cíl, tak k němu některý z dronů zamíří a zničí ho mohutnou explozí.

Titulní ilustrační foto: Metal Shark